Победительница кулинарного проекта «Мастер Шеф 12» показала, как приготовить нежные, вкусные и сочные ребрышки не хуже, чем в ресторане.

Рецепт ребер, которым поделилась Валерия Матрохина, универсален. Блюдо можно приготовить и дома в духовке и на природе на мангале.

«А вы когда-нибудь хотели приготовить те же ребра, как в самом вкусном мясном ресторане? Вот и они, храните рецепт, в сезон барбекю то, что нужно», - заверила повар.

Ингредиенты нужны следующие: Ребра свиные – 1 кг, Сушеный лук и чеснок, Черный перец, Кориандр, Сушеный перец чили, Соль.

«По желанию, еще добавляйте ваши любимые специи: паприку, копченую паприку, травы и тд», - отметила победительница «Мастер Шеф».

Сочные ребрышки, как в ресторане.

Для глазури понадобятся соус барбекю – 200 мл, кетчуп – 100 мл, мед – 100 мл, горчица – 50 мл.

Валерия также подробно рассказала ход приготовления ребер.

Сочные ребрышки, как в ресторане.

Шаг первый – с ребер снимаем пленку, хорошо натираем специями и солью, чтобы вкус был насыщенным. Затем выкладываем слой фольги, сверху слой пергамента. Сверху выкладываем ребра и очень плотно их закручиваем.

«Разжигаем мангал, пока дрова не превратились в уголь, выкладываем на них ребра и томим их примерно 1-1,5 часа в зависимости от размера ребер», - рассказала Валерия.

Сочные ребрышки, как в ресторане.

Если ребрышки пекутся в духовке, то их тоже нужно завернуть и готовить 1-1,5 часа при 180 °C.

Особый вкус таким ребрам придаст глазурь. Для этого перемешиваем соус барбекю, кетчуп, мед и горчицу.

Сочные ребрышки, как в ресторане.

Ребра достаем из фольги, перекладываем на решетку и смазываем соусом с двух сторон. Жарим ребра пока соус не поджарится, затем смазываем еще раз и снова ждем пока он схватится, делаем это с двух сторон.

«Так можно делать 2-3 раза для хорошей хрустящей корочки. Жарим примерно 20-30 минут. В духовке также раскрываем фольгу, смазываем глазурью и жарим в режиме гриль 20 минут при температуре 200 °C, переворачивая», - рассказала победительница «Мастер Шеф» ход приготовления ребер.

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