Соус для шашлику можна купити у магазині, але найсмачнішим він вийде, якщо приготувати домашній. Як саме - розповіла авторка книги «Твої найкращі рецепти» Тетяна Юшина.
«Мій улюблений соус для шашлику. Обожнюю! Завжди готую до мʼяса! Також, смакує просто з лавашем і овочами!», - зазначила кулінар на своїй сторінці в Інстаграм.
Інгредієнти знадобляться зовсім прості: 250 г сметани, 250 г кетчупу, 4-5 зубчиків часнику, 1 великий пучок кінзи, можна додати ще пучок базиліку, трошки солі.
Готується такий соус для шашлику за лічені хвилини. Необхідно просто змішати сметану і кетчуп, додати рублену зелень, часник, посолити.
«Спробуйте! Спробуйте, навіть якщо ви не любите кінзу!
Бо він реально подобається тим, хто на дух не переносить кінзу», - запевнила Тетяна.
У свою чергу підписники на сторінку Тетяни поділилися своїми смаковими уподобаннями і рецептами соусів для шашлику:
«Роблю сливовий соус, взагалі ягідні соуси дуже люблю. Ще роблю з кетчупа+цибуля дрібно+багато зелені»,
«Я закрила з кизилу, уже куштували, нам дуже сподобався»,
«Ми ще дрібно порізані горішки додаємо, мммм, смакота»,
«Супер! А я ще додаю волоські горіхи , дуже смачно!»,
«Замість кінзи додаємо петрушку»,
«Я роблю схоже: кетчуп+сметана+майонез в рівних пропорціях, часник, кріп+петрушка, і ще додаю ложку аджики або лечо - дуже смачно!».
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