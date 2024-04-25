Цей ароматний соус для шашлику швидкий і простий у приготуванні, а його смак чудово підкреслить не тільки страви з м’яса.

Соус для шашлику можна купити у магазині, але найсмачнішим він вийде, якщо приготувати домашній. Як саме - розповіла авторка книги «Твої найкращі рецепти» Тетяна Юшина.

«Мій улюблений соус для шашлику. Обожнюю! Завжди готую до мʼяса! Також, смакує просто з лавашем і овочами!», - зазначила кулінар на своїй сторінці в Інстаграм.

Інгредієнти знадобляться зовсім прості: 250 г сметани, 250 г кетчупу, 4-5 зубчиків часнику, 1 великий пучок кінзи, можна додати ще пучок базиліку, трошки солі.

Готується такий соус для шашлику за лічені хвилини. Необхідно просто змішати сметану і кетчуп, додати рублену зелень, часник, посолити.



«Спробуйте! Спробуйте, навіть якщо ви не любите кінзу!

Бо він реально подобається тим, хто на дух не переносить кінзу», - запевнила Тетяна.

У свою чергу підписники на сторінку Тетяни поділилися своїми смаковими уподобаннями і рецептами соусів для шашлику:

«Роблю сливовий соус, взагалі ягідні соуси дуже люблю. Ще роблю з кетчупа+цибуля дрібно+багато зелені»,

«Я закрила з кизилу, уже куштували, нам дуже сподобався»,

«Ми ще дрібно порізані горішки додаємо, мммм, смакота»,

«Супер! А я ще додаю волоські горіхи , дуже смачно!»,

«Замість кінзи додаємо петрушку»,

«Я роблю схоже: кетчуп+сметана+майонез в рівних пропорціях, часник, кріп+петрушка, і ще додаю ложку аджики або лечо - дуже смачно!».

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