Этот ароматный соус для шашлыка быстр и прост в приготовлении, а его вкус отлично подчеркнет не только блюда из мяса.

Соус для шашлыка можно купить в магазине, но самым вкусным он получится, если приготовить домашний. Как именно - рассказала автор книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина.

«Мой любимый соус для шашлыка. Обожаю! Всегда готовлю к мясу! Также, нравится просто с лавашем и овощами!», - отметила кулинар на своей странице в Инстаграм.

Ингредиенты понадобятся совсем простые: 250 г сметаны, 250 г кетчупа, 4-5 зубчиков чеснока, 1 большой пучок кинзы, можно добавить еще пучок базилика, немного соли.

Готовится такой соус для шашлыка за считанные минуты. Необходимо просто смешать сметану и кетчуп, добавить рубленую зелень, чеснок, посолить.



«Попробуйте! Попробуйте, даже если вы не любите кинзу!

Потому что он реально нравится тем, кто на дух не переносит кинзу», – заверила Татьяна.

В свою очередь подписчики на страницу Татьяны поделились своими вкусовыми предпочтениями и рецептами соусов для шашлыка:

«Делаю сливовый соус, вообще ягодные соусы очень люблю. Еще делаю из кетчупа+лук мелко+много зелени»,

«Я закрыла из кизила, уже пробовали, нам очень понравился»,

«Мы еще мелко порезанные орешки добавляем, мммм, вкусняшка»,

«Супер! А я еще добавляю грецкие орехи, очень вкусно!»,

«Вместо кинзы добавляем петрушку»,

«Я делаю похоже: кетчуп+сметана+майонез в равных пропорциях, чеснок, укроп+петрушка, и еще добавляю ложку аджики или лечо – очень вкусно!».

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