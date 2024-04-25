Соус для шашлыка можно купить в магазине, но самым вкусным он получится, если приготовить домашний. Как именно - рассказала автор книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина.
«Мой любимый соус для шашлыка. Обожаю! Всегда готовлю к мясу! Также, нравится просто с лавашем и овощами!», - отметила кулинар на своей странице в Инстаграм.
Ингредиенты понадобятся совсем простые: 250 г сметаны, 250 г кетчупа, 4-5 зубчиков чеснока, 1 большой пучок кинзы, можно добавить еще пучок базилика, немного соли.
Готовится такой соус для шашлыка за считанные минуты. Необходимо просто смешать сметану и кетчуп, добавить рубленую зелень, чеснок, посолить.
«Попробуйте! Попробуйте, даже если вы не любите кинзу!
Потому что он реально нравится тем, кто на дух не переносит кинзу», – заверила Татьяна.
В свою очередь подписчики на страницу Татьяны поделились своими вкусовыми предпочтениями и рецептами соусов для шашлыка:
«Делаю сливовый соус, вообще ягодные соусы очень люблю. Еще делаю из кетчупа+лук мелко+много зелени»,
«Я закрыла из кизила, уже пробовали, нам очень понравился»,
«Мы еще мелко порезанные орешки добавляем, мммм, вкусняшка»,
«Супер! А я еще добавляю грецкие орехи, очень вкусно!»,
«Вместо кинзы добавляем петрушку»,
«Я делаю похоже: кетчуп+сметана+майонез в равных пропорциях, чеснок, укроп+петрушка, и еще добавляю ложку аджики или лечо – очень вкусно!».
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