Наближаються Великдень і теплі травневі дні, тож шеф-кухар вирішив подарувати всім, хто матиме бажання і можливість вибратися на пікнік, рецепт чудового шашлика.

«Маю поділитися з вами рецептом свого фірмового Вершкового шашлику з філе стегна курки. Все максимально просто, так як, нам треба тільки підкреслити вершковість нашої курочки», - зазначив шеф-кухар на сторінці в Інстаграм.

Отже, для приготування шашлику необхідні 2 кг м’яса стегна без кісточки, 100 мл вершки 20%, 50 мл сметани 20%, 50 мл олії рослинної, зелена цибуля, сіль і перець Чілі за смаком, а також петрушка.

Спочатку готуємо маринад для шашлику. В блендер викладаємо зелень, вершки, зелену цибулю, сметану, олію, сіль і перець і все перемішуємо.

Як приготувати шашлик.

Готовим соусом змащуємо м’ясо курки.

«Залиште на 2-3 години в холодильнику, або краще на ніч», - порадив зірка «Мастер Шеф».

Замариноване м’ясо залишиться лише нанизати на шампур і підсмажити до золотавої скоринки.

Підкреслимо, що для шашлику з курки добре підійдуть нетільки стегна, а й гомілки і крила. Грудка містить мало жирів, тому такий шашлик може бути суховатим. Але цього можна запобігти завдяки маринуванню, наприклад у йогурті.

Як приготувати шашлик.

Також для шашлика з курятини можна приготувати маринад з гірчицею, медом, рослинною олією, соком лимону.

Останні новини України:

Чудова заміна шашлику: як приготувати смачне та соковите м'ясо вдома.

Краще за звичайний шашлик: фіналістка "Мастер Шеф" дала рецепт найсмачнішого мʼяса.

Шашлик вийде нереально смачним: рецепт ідеального маринаду.