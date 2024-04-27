Приближаются Пасха и теплые майские дни, поэтому шеф-повар решил подарить всем, у кого есть желание и возможность выбраться на пикник, рецепт великолепного шашлыка.

«Должен поделиться с вами рецептом своего фирменного сливочного шашлыка из филе бедра курицы. Все максимально просто, так как нам нужно только подчеркнуть сливочность нашей курочки», - отметил шеф-повар на странице в Инстаграм.

Итак, для приготовления шашлыка необходимы 2 кг мяса бедра без косточки, 100 мл сливки 20%, 50 мл сметаны 20%, 50 мл растительного масла, зеленый лук, соль и перец Чили по вкусу, а также петрушка.

Сначала готовим маринад для шашлыка. В блендер выкладываем зелень, сливки, зеленый лук, сметану, растительное масло, соль и перец и все перемешиваем.

Как приготовить шашлык.

Готовым соусом смазываем мясо курицы.

«Оставьте на 2-3 часа в холодильнике, или лучше на ночь», – посоветовал звезда «Мастер Шеф».

Замаринованное мясо останется только нанизать на шампур и поджарить до золотистой корочки.

Подчеркнем, что для шашлыка из курицы хорошо подойдут не только бедра, но и голени и крылья. Филе содержит мало жиров, поэтому такой шашлык может быть суховатым. Но этого можно предотвратить благодаря маринованию, например в йогурте.

Как приготовить шашлык.

Также для шашлыка из курятины можно приготовить маринад с горчицей, медом, растительным маслом, соком лимона.

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