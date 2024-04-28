Для того чтобы насладиться вкусом ароматного, нежного шашлыка не обязательно ждать хорошей погоды и спешить на пикник, приготовить его можно и дома.

Вкусный шашлык дома – это блюдо, которое обрадует и членов семьи, и гостей. Это интересно, оригинально и очень вкусно. Шашлык, который можно приготовить дома, станет настоящим хитом на любом столе.

Рецептов существует много и одним из них поделилась фублогер Наталья Жук.

Ингредиенты нужны следующие: 1 кг куриных бедер, 1 чайная ложка соли, 1/3 чайные ложки черного перца, 1 столовая кровать горчицы, 1 чайная ложка паприки, 1 чайная ложка сухого чеснока, 1 чайная ложка орега. шт луковицы, 1-2 шт. болгарский перец, 3-4 шт картофеля.

Как приготовить шашлык дома.

Ход приготовления следующий: 1 килограмм куриных бедер, нарезаем на небольшие кусочки. Добавляем соль перец по вкусу.

Следующий шаг в приготовлении домашнего шашлыка – 1 столовая ложка горчицы, чайная ложка паприки, чайная ложка сушеного чеснока, орегано и 100 мл. кефира совмещаем, перемешиваем и оставляем мясо в маринаде на 30 минут.

Как приготовить шашлык дома.

Тем временем подготовим лук, болгарский перец и 4 средних картофеля. Овощи необходимо нарезать.

Когда мясо замаринуется, берем палочки для суши и нанизываем шашлык – картофель, далее пару колечек лука, кусочек мяса, перец и снова мясо. И так повторяем вверх.

Накрываем домашний шашлык фольгой и запекаем в духовке, разогретой до 200 С, примерно 45-50 минут.

Как приготовить шашлык дома.

Как приготовить шашлык дома.

Готовые шашлыки можно выложить на лаваш, добавить зелень, огурец, помидоры и мясо. Завернуть и обжарить на горячей сковороде с обеих сторон по несколько минут.

Такая идея шашлыка, которую можно приготовить дома, очень понравилась подписчикам на страницу Натальи:

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