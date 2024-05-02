В этот раз на своей странице в Instagram победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как замариновать мясо на шашлык, чтобы оно было вкусным и мягким.
"Секрет вкуса и аромата раскрыт, сохраняйте, кайфуйте. Невероятно вкусный шашлык, сочный, мягкий, благодарить будете неоднократно!", - подчеркнул победитель "Мастер Шеф".
Для маринада на 3 кг свиного ошейка "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет следующие ингредиенты:
- лук – 600 г
- розмарин – 3 веточки
- копченая паприка – 0,5 ч.л.
- кориандр молотый - 1 ч.л.
- соевый соус – 200 мл
- кефир – 200 мл
- вода газированная - 200 мл
- горчица – 1 ст.л.
- растительное масло – 50 мл
- соль и черный перец – по вкусу
Мясо "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский нарезает на кусочки массой около 50-70 г, добавляем к нему лук, нарезанный полукольцами, и нарезанные веточки розмарина.
Добавляем к мясу специи (соль, перец, копченую паприку, кориандр) и все тщательно перемешиваем. Далее добавляем соевый соус, горчицу, газированную воду, кефир, а также растительное масло, благодаря которому у шашлыка будет аппетитная корочка.
Мариновать мясо нужно минимум в течение двух часов, при этом перемешивая его каждые 30 минут. Также можно оставить его мариноваться всю ночь, в таком случае мешать не нужно.
"Конечно, мясо приготовленное на мангале всегда вкуснее всего, этот вкус и аромат, с дымком, сочный, ваааай", – добавил "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский.
Последние новости Украины:
Рецепт великолепной закуски на Пасхальный стол: станет настоящим хитом.
Ольга Сумская раскрыла секрет своей супер вкусной паски.
Такая глазурь для паски не течет и не сыпется: Эктор Хименес-Браво раскрыл простой рецепт.