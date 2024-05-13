Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова заметила, если у вас есть какие-то другие фрукты или овощи, которые вы обычно выбрасываете из-за примятости или скорой порчи, то вы бы могли научиться делать из них что-то вкусное и полезное. К примеру, яблочные чипсы делать просто, но они хорошо подходят в качестве мини-закуски.
Ингредиенты:
- Яблоки
- Лимонная кислота
Инструкция:
Почистите яблоки от семян и кожуры. Нарежьте яблоки на равные ломтики толщиной около 3 мм, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
Растворите 1/2 чайной ложки лимонной кислоты в 2-3 литрах воды.
Переложите нарезанные яблоки в раствор лимонной кислоты сразу после нарезки, чтобы они не потемнели.
"Мастер Шеф" Литвинова добавила, после отряхните воду и выложите яблоки в сушилку. Не располагайте яблоки слишком близко друг к другу, чтобы они не склеились. Сушите при температуре 60 градусов Цельсия в течение 12-13 часов.
Проверьте готовность, сломав один из чипсов пополам. Он должен быть хрустящим. Если нет, продолжайте сушить еще 1-2 часа в зависимости от сорта яблок, заметила "Мастер Шеф" Литвинова.
Готовые чипсы будут сохранять внешний вид и иметь легкий привкус лимонной кислоты.
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