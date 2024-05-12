Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как правильно готовить штолен - мягкий пирог, для которого вы можете выбрать самые разнообразные ягоды, орешки и изюм.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, ак сделать нежный и мягкий пирог с ягодами, орешками и с заварным тестом.

Ингредиенты:

Сухофрукты:

100 г изюма

100 г кураги

100 г вяленой журавлины

100 г вяленой вишни

100 г миндаля

100 г рома

Опара:

100 г молока

150 г муки

30 г свежих дрожжей

10 г сахара

Заварное тесто:

30 г муки

150 г молока

Основное тесто:

опара

заварное тесто

400 г просеянной муки

40 г молока

5 г соли

20 г ванильного сахара

1 г мускатного ореха

1 г кардамона

1 г корицы

80 г сахара

250 г масла комнатной температуры

цедра 1 апельсина и 1 апельсина из сухофруктов

Инструкция:

Замочите промытые сухофрукты в роме за 2-3 дня до приготовления, помешивая их ежедневно. Для опары смешайте все ингредиенты и оставьте в теплом месте на 1,5-2 часа, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для заварного теста доведите молоко с мукой до загустения. Смешайте опару, заварное тесто, просеянную муку, молоко, сахар, соль, ванильный сахар, специи, масло и цедру в чаше для замеса.

Замесите тесто до образования клейковины, добавьте сухофрукты и орехи, замесите еще и накройте пленкой.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, дайте тесту подойти в 2-3 раза (примерно 2 часа). Разделите тесто на части, разложите их плоско на дощечках на ночь.

Дайте тесту нагреться при комнатной температуре, сверните в рулет, оставляя шов сверху, и дайте подойти еще час.

Выпекайте при 160 градусах около 30-40 минут, не перемещая, чтобы влага внутри сохранялась, советует "Мастер Шеф" Литвинова. После выпечки смажьте маслом или обсыпьте сахарной пудрой.

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