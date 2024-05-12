Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, ак сделать нежный и мягкий пирог с ягодами, орешками и с заварным тестом.
Ингредиенты:
Сухофрукты:
- 100 г изюма
- 100 г кураги
- 100 г вяленой журавлины
- 100 г вяленой вишни
- 100 г миндаля
- 100 г рома
Опара:
- 100 г молока
- 150 г муки
- 30 г свежих дрожжей
- 10 г сахара
Заварное тесто:
- 30 г муки
- 150 г молока
Основное тесто:
- опара
- заварное тесто
- 400 г просеянной муки
- 40 г молока
- 5 г соли
- 20 г ванильного сахара
- 1 г мускатного ореха
- 1 г кардамона
- 1 г корицы
- 80 г сахара
- 250 г масла комнатной температуры
- цедра 1 апельсина и 1 апельсина из сухофруктов
Инструкция:
Замочите промытые сухофрукты в роме за 2-3 дня до приготовления, помешивая их ежедневно. Для опары смешайте все ингредиенты и оставьте в теплом месте на 1,5-2 часа, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Для заварного теста доведите молоко с мукой до загустения. Смешайте опару, заварное тесто, просеянную муку, молоко, сахар, соль, ванильный сахар, специи, масло и цедру в чаше для замеса.
Замесите тесто до образования клейковины, добавьте сухофрукты и орехи, замесите еще и накройте пленкой.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, дайте тесту подойти в 2-3 раза (примерно 2 часа). Разделите тесто на части, разложите их плоско на дощечках на ночь.
Дайте тесту нагреться при комнатной температуре, сверните в рулет, оставляя шов сверху, и дайте подойти еще час.
Выпекайте при 160 градусах около 30-40 минут, не перемещая, чтобы влага внутри сохранялась, советует "Мастер Шеф" Литвинова. После выпечки смажьте маслом или обсыпьте сахарной пудрой.
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