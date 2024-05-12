Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, ак сделать нежный и мягкий пирог с ягодами, орешками и с заварным тестом.

Литвинова, скриншот Ютуб

Ингредиенты:

Сухофрукты:

  • 100 г изюма
  • 100 г кураги
  • 100 г вяленой журавлины
  • 100 г вяленой вишни
  • 100 г миндаля
  • 100 г рома

Опара:

  • 100 г молока
  • 150 г муки
  • 30 г свежих дрожжей
  • 10 г сахара

Заварное тесто:

  • 30 г муки
  • 150 г молока

Основное тесто:

  • опара
  • заварное тесто
  • 400 г просеянной муки
  • 40 г молока
  • 5 г соли
  • 20 г ванильного сахара
  • 1 г мускатного ореха
  • 1 г кардамона
  • 1 г корицы
  • 80 г сахара
  • 250 г масла комнатной температуры
  • цедра 1 апельсина и 1 апельсина из сухофруктов

Инструкция:

Замочите промытые сухофрукты в роме за 2-3 дня до приготовления, помешивая их ежедневно. Для опары смешайте все ингредиенты и оставьте в теплом месте на 1,5-2 часа, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для заварного теста доведите молоко с мукой до загустения. Смешайте опару, заварное тесто, просеянную муку, молоко, сахар, соль, ванильный сахар, специи, масло и цедру в чаше для замеса.

Замесите тесто до образования клейковины, добавьте сухофрукты и орехи, замесите еще и накройте пленкой.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, дайте тесту подойти в 2-3 раза (примерно 2 часа). Разделите тесто на части, разложите их плоско на дощечках на ночь.

Дайте тесту нагреться при комнатной температуре, сверните в рулет, оставляя шов сверху, и дайте подойти еще час.

Выпекайте при 160 градусах около 30-40 минут, не перемещая, чтобы влага внутри сохранялась, советует "Мастер Шеф" Литвинова. После выпечки смажьте маслом или обсыпьте сахарной пудрой.

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