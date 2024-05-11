Помидоры, как известно, легко выращивать в собственном огороде, но с поливом все может пойти наперекосяк.

Ничто не сравнится с сочным, спелым помидором в разгар лета, и, если вам повезет, вы получите достаточно хороший урожай.

Но эта удача приходит благодаря точному знанию правильного ухода и ухода за вашими растениями; самое важное — как часто поливать помидоры.

Не все помидоры растут в одинаковых условиях. Почва и климат сильно различаются. Возможно, ваши помидоры придется поливать чаще, чем растения вашего соседа, исключительно из-за выбранного вами сорта или почвы, которую вы использовали.

Чем жарче и суше, тем чаще нужно будет поливать растения помидоров. В сильную жару помидоры нужно будет поливать ежедневно. Если на жаре сухо, возможно, вам придется увеличить дозу до двух раз в день.

Почва является наиболее важной частью определения частоты полива, поскольку почва для помидоров является ключом к удержанию воды.

Песчаная почва легко дренируется, а растения помидоров, выращенные на песчаной почве, нуждаются в поливе три-четыре раза в неделю. Почвы с большим количеством глины удерживают воду, поэтому полива один раз в неделю обычно достаточно.

Как часто поливать помидоры?

Частота полива помидоров будет зависеть от вышеуказанных факторов.

В первую неделю в земле помидорам потребуется поливать каждый день, чтобы они прижились. После этой первой недели постепенно сокращайте полив.

Как только растения помидоров начнут усердно давать плоды, вам, возможно, придется немного увеличить количество воды. Обычно это приурочено к повышению температуры, что является еще одним фактором увеличения графика полива.

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