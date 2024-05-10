Помидоры — нежные, теплолюбивые культуры, которые любят солнце и не переносят морозов, поэтому важно знать идеальное время для посадки в открытый грунт.

Важно не сажать помидоры в открытый грунт слишком рано.

Сбор урожая помидоров занимает от 60 до более 100 дней , в зависимости от сорта.

Из-за относительно длительного вегетационного периода (и поздней даты посадки) большинство огородников сажают небольшие «стартовые растения» помидоров или пересаживают вместо семян после того, как весной потеплеет.

Многие покупают саженцы помидоров в садовом центре или питомнике, но вы, безусловно, можете вырастить свои собственные семена из семян в помещении.

Выберите место с полным солнцем! Предпочтительно от 8 до 10 часов прямого солнечного света.

Когда сеять помидоры в открытый грунт в мае?

Сейте рано, и ваши помидоры подрастут на подоконнике до того, как для них будет готова жизнь в открытом грунте.

Если посеять слишком поздно, вы потеряете драгоценное потенциальное время сбора урожая. Итак, есть ли лучшее время для посева семян помидоров?

Молодые растения помидоров нельзя выносить в холодную теплицу или на улицу до лета.

Если вы сеете помидоры слишком рано, растения рискуют столкнуться с морозом при перемещении в конечное положение или стать длинноногими в помещении, пока вы ждете, пока погода достаточно прогреется, чтобы их выдвинуть.

Пересадите рассаду помидоров (или растения, выращенные в питомнике) в землю на открытом воздухе после того, как минует опасность заморозков.

Согласно посевному календарю, помидоры лучше высаживать 10-13, 19-22, 25-27 мая.

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