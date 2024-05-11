Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова детально поделилась инструкцией по приготовлению мягкого пирога со сметаной и орехами, три слоя удачно раскроют все вкусы.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как правильно приготовить пирог с орешками и сметаной, правильно сочетая продукты, десерт получится даже мягче обычного.

Ингредиенты:

350 г муки

100 г сметаны

1 ч.л. соды

Щепотка соли

70 г сахара

100 г сливочного масла

1 яйцо

150 г грецких орехов

50 г сахара

350 г кураги

Приготовление:

Смешайте муку с содой. В другой емкости смешайте сметану с яйцом и сахаром до однородности.

Соедините сметанную смесь с мукой, добавьте щепотку соли, затем добавьте масло и замешайте тесто, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

В блендере измельчите орехи с сахаром.

Отдельно измельчите курагу (при необходимости добавьте 1 ч.л. воды, если курага слишком сухая).

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, разделите тесто на две части. Одну часть раскатайте и уложите в форму, образуя бортик. На тесто выложите измельченные орехи.

Вторую часть теста разделите еще на две части. Одну раскатайте в круг по диаметру формы, накройте ей орехи и закрепите края. Затем уложите слой кураги и накройте вторым кругом теста, закрепив края.

Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

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