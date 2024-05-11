Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как правильно приготовить пирог с орешками и сметаной, правильно сочетая продукты, десерт получится даже мягче обычного.
Ингредиенты:
- 350 г муки
- 100 г сметаны
- 1 ч.л. соды
- Щепотка соли
- 70 г сахара
- 100 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 150 г грецких орехов
- 50 г сахара
- 350 г кураги
Приготовление:
Смешайте муку с содой. В другой емкости смешайте сметану с яйцом и сахаром до однородности.
Соедините сметанную смесь с мукой, добавьте щепотку соли, затем добавьте масло и замешайте тесто, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
В блендере измельчите орехи с сахаром.
Отдельно измельчите курагу (при необходимости добавьте 1 ч.л. воды, если курага слишком сухая).
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, разделите тесто на две части. Одну часть раскатайте и уложите в форму, образуя бортик. На тесто выложите измельченные орехи.
Вторую часть теста разделите еще на две части. Одну раскатайте в круг по диаметру формы, накройте ей орехи и закрепите края. Затем уложите слой кураги и накройте вторым кругом теста, закрепив края.
Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
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