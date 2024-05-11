Как и любые другие технические устройства, веб-камеры вашего ноутбука подвержены взлому, что может привести к серьезному и беспрецедентному нарушению конфиденциальности.

Представьте себе случай, когда уполномоченное лицо получает доступ к вашей веб-камере ноутбука и незаконно берет под свой контроль без вашего ведома.

Хакер без особых усилий будет шпионить за вами и окружающими вас людьми с помощью камеры вашего ноутбука.

Хакеру при взломе камеры вашего ноутбука не нужно многого, чтобы получить контроль — нужно всего лишь разработать вредоносное ПО, которое захватит веб-камеру, удаленно установит ее на ваш ноутбук.

Итак, первый признак, что через камеру ноутбука за вами следят - камера странно себя ведет. Если ваша веб-камера достаточно современная, она имеет возможность вращаться и перемещаться в разных направлениях, чтобы снимать лучшее видео/изображение под наиболее удобным углом.

Второй признак - странные файлы хранения на ноутбуке. После того, как хакер запишет отснятый материал через вашу веб-камеру, этот видео- или аудиозапись будет сохранен среди существующих файлов вашего хранилища. Это означает, что если файл появляется из ниоткуда, это будет красным предупреждением.

Индикатор веб-камеры ноутбука ненормально мигает или горит без вашего ведома? Если да, то кто-то может контролировать его без вашего согласия. Иногда другие программы на ноутбуке или расширения браузера, которые вы используете в фоновом режиме, могут использовать вашу веб-камеру, что приводит к ненормальному миганию.

Проверьте наличие фоновых приложений ноутбука. Иногда вредоносное ПО проникает на ваш ноутбук как обычные приложения. Это особенно актуально, если вы любите загружать приложения с незащищенных веб-сайтов, поэтому вредоносное приложение находит легкий путь в вашу операционную систему.

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