В мае уже успели подорожать некоторые продукты в крупных украинских супермаркетах, цены больно бьют по кошелькам украинцев.

В мае наблюдался значительный рост цен на некоторые продукты в украинских супермаркетах, в частности свинину. Информация от портала Минфин свидетельствует, что после продолжительного периода снижения в мае цены на свинину пошли вверх.

Значительное подорожание зафиксировано на свиную ошейку, а также на свиную грудинку, которые отличились среди других мясных продуктов наибольшим скачком в цене.

В апреле цена на свиную ошейку в крупных украинских супермаркетах составила 236,63 гривны за килограмм, тогда как в мае она выросла до 249,50 гривны. Такой рост стоимости составил 12,87 гривны на килограмм.

Цена на свиную лопатку также поднялась: в апреле мясо стоило 161,75 гривны за килограмм, а в мае — 165,40 гривны, что означает увеличение на 3,65 гривны.

Что касается свиной грудинки, то ее цена за месяц выросла почти на 10 гривен, достигнув в мае отметки в 170,80 гривен за килограмм.

Также стоит отметить, что в Украине наравне с луком растут цены на другой важный овощ борщового набора — морковь. Это обусловлено сокращением запасов этого продукта на украинских фермах и повышением спроса.

Фермеры, до сих пор имеющие морковь на складах, решили увеличить цены на нее. По данным аналитиков, стоимость моркови сейчас колеблется от 9 до 15 гривен за килограмм, что на 26% выше, чем было в конце прошлой недели.

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