Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась вариантом приготовления торта Наполеон на пиве и не по классическому знаменитому рецепту. По словам Литвиновой, готовить сладости просто, главное не перестараться с кремом.

Литвинова, скриншот Ютуб

Ингредиенты:

Тесто:

  • 200 г сливочного масла
  • 200 г пшеничной муки
  • 50 мл пива
  • Щепотка соли

Крем:

  • 1200 мл молока
  • 50 г пшеничной муки
  • 40 г кукурузного крахмала
  • 150 г сахара
  • 2 яйца
  • 3 желтка
  • 120 г белого шоколада
  • 10 г ванильного сахара

Способ приготовления:

Процедите 200 г муки и смешайте с натертым сливочным маслом и щепоткой соли. Добавьте 50 мл пива, хорошо перемешайте руками и выложите тесто на рабочую поверхность, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Раскатайте тесто и вырежьте кружки. Оставьте шарики теста в холодильнике на 1 час, а затем выпекайте их на противне.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, нагрейте молоко в сотейнике. Взбейте 2 яйца и 3 желтка с сахаром и ванильным сахаром.

Влейте часть горячего молока в яичную смесь, затем добавьте муку и крахмал, хорошо перемешайте.

Добавьте белый шоколад и перемешайте до загустения крема. Выложите крем на коржи, сверху положите следующий корж и придавите формой.

Используйте края теста для посыпки торта, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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