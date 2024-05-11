Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась вариантом приготовления торта Наполеон на пиве и не по классическому знаменитому рецепту. По словам Литвиновой, готовить сладости просто, главное не перестараться с кремом.
Ингредиенты:
Тесто:
- 200 г сливочного масла
- 200 г пшеничной муки
- 50 мл пива
- Щепотка соли
Крем:
- 1200 мл молока
- 50 г пшеничной муки
- 40 г кукурузного крахмала
- 150 г сахара
- 2 яйца
- 3 желтка
- 120 г белого шоколада
- 10 г ванильного сахара
Способ приготовления:
Процедите 200 г муки и смешайте с натертым сливочным маслом и щепоткой соли. Добавьте 50 мл пива, хорошо перемешайте руками и выложите тесто на рабочую поверхность, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Раскатайте тесто и вырежьте кружки. Оставьте шарики теста в холодильнике на 1 час, а затем выпекайте их на противне.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, нагрейте молоко в сотейнике. Взбейте 2 яйца и 3 желтка с сахаром и ванильным сахаром.
Влейте часть горячего молока в яичную смесь, затем добавьте муку и крахмал, хорошо перемешайте.
Добавьте белый шоколад и перемешайте до загустения крема. Выложите крем на коржи, сверху положите следующий корж и придавите формой.
Используйте края теста для посыпки торта, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
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