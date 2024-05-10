Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как проще всего побаловать сладостями близких. Этот десерт станет настоящим угощением для любителей сладкого. Совсем несложно приготовить, а результат порадует вас и ваших близких. Получается нежный и ароматный десерт, который просто тает во рту, подмечает Глинская.
Ингредиенты:
- 400 г печенья
- 200 г маскарпоне
- 70 мл кофе американо или апельсиновый сок (4,5 ст. л.)
- 20 мл черного рома (кофе или апельсиновый сок) (4 ч. л.)
- 80 г сахарной пудры (4 ст. л. без горки)
- 100 г молочного шоколада
- 180 мл сливок (жирностью 15-35%)
- 40 г какао-порошка (4 ст. л. без горки)
Приготовление:
Сначала сделайте крошку из печенья, делится "Мастер Шеф" Глинская.
В миске смешайте маскарпоне, сахарную пудру, теплый кофе и ром до однородной массы.
Разогрейте сливки до парения и смешайте их с шоколадом. Шоколад должен растопиться от тепла сливок.
Добавьте шоколадную массу к кофейной смеси маскарпоне и перемешайте, советует "Мастер Шеф" Глинская. Добавьте крошку из печенья и снова перемешайте.
Накройте массу пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 3 часа.
Сформируйте шарики массы и обваляйте их в какао-порошке через сито. "Мастер Шеф" Глинская добавила, в результате вы получите около 50 конфет.
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