Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусный десерт - конфеты из печенья и какао, которые станут хорошей заменой магазинным сладостям.

Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как проще всего побаловать сладостями близких. Этот десерт станет настоящим угощением для любителей сладкого. Совсем несложно приготовить, а результат порадует вас и ваших близких. Получается нежный и ароматный десерт, который просто тает во рту, подмечает Глинская.

Ингредиенты:

400 г печенья

200 г маскарпоне

70 мл кофе американо или апельсиновый сок (4,5 ст. л.)

20 мл черного рома (кофе или апельсиновый сок) (4 ч. л.)

80 г сахарной пудры (4 ст. л. без горки)

100 г молочного шоколада

180 мл сливок (жирностью 15-35%)

40 г какао-порошка (4 ст. л. без горки)

Приготовление:

Сначала сделайте крошку из печенья, делится "Мастер Шеф" Глинская.

В миске смешайте маскарпоне, сахарную пудру, теплый кофе и ром до однородной массы.

Разогрейте сливки до парения и смешайте их с шоколадом. Шоколад должен растопиться от тепла сливок.

Добавьте шоколадную массу к кофейной смеси маскарпоне и перемешайте, советует "Мастер Шеф" Глинская. Добавьте крошку из печенья и снова перемешайте.

Накройте массу пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 3 часа.

Сформируйте шарики массы и обваляйте их в какао-порошке через сито. "Мастер Шеф" Глинская добавила, в результате вы получите около 50 конфет.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.

Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.