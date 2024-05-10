Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила сделать идеальное блюдо для ужина всей семьи, представив рецепт курицы "капрезе". По словам Литвиновой, рецепт действительно прост в приготовлении, но при этом очень изыскан и аппетитен. Вот подробное описание шагов:
Ингредиенты:
- 1 куриная грудинка на кости
- 120 г сыра моцарелла
- 1 помидор
- Свежий базилик
Маринад:
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. соли
- 0,5 ч. л. черного перца
Приготовление:
Маринад:
В миске смешайте оливковое масло, соль и черный перец, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Выложите курицу в маринад и оставьте минимум на 30 минут (можно до 10 часов) для пропитки.
Приготовление начинки:
Нарежьте помидор и моцареллу тонкими ломтиками.
Сложите ломтики помидора, базилика и моцареллы друг на друга: сначала ломтик помидора, затем листок базилика, и наконец ломтик моцареллы.
Начинка курицы:
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, выньте курицу из маринада и сделайте 6-7 надрезов ножом на каждой стороне под небольшим углом, чтобы получить небольшие карманы для начинки.
Засуньте в каждый надрез подготовленную начинку из помидора, базилика и моцареллы.
Приготовление курицы:
Выложите курицу на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой.
Поставьте в предварительно разогретую духовку на 30-35 минут при температуре 200°C.
Подача:
Готовую курицу "капрезе" можно подавать как горячее блюдо к столу, добавив по желанию дополнительные травы или овощи, "Мастер Шеф" Литвинова.
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