Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала в деталях, как сделать сочную курицу с сыром и при этом не сделать ее силком жирной или сухой во время запекания.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила сделать идеальное блюдо для ужина всей семьи, представив рецепт курицы "капрезе". По словам Литвиновой, рецепт действительно прост в приготовлении, но при этом очень изыскан и аппетитен. Вот подробное описание шагов:

Ингредиенты:

1 куриная грудинка на кости

120 г сыра моцарелла

1 помидор

Свежий базилик

Маринад:

2 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. соли

0,5 ч. л. черного перца

Приготовление:

Маринад:

В миске смешайте оливковое масло, соль и черный перец, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Выложите курицу в маринад и оставьте минимум на 30 минут (можно до 10 часов) для пропитки.

Приготовление начинки:

Нарежьте помидор и моцареллу тонкими ломтиками.

Сложите ломтики помидора, базилика и моцареллы друг на друга: сначала ломтик помидора, затем листок базилика, и наконец ломтик моцареллы.

Начинка курицы:

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, выньте курицу из маринада и сделайте 6-7 надрезов ножом на каждой стороне под небольшим углом, чтобы получить небольшие карманы для начинки.

Засуньте в каждый надрез подготовленную начинку из помидора, базилика и моцареллы.

Приготовление курицы:

Выложите курицу на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой.

Поставьте в предварительно разогретую духовку на 30-35 минут при температуре 200°C.

Подача:

Готовую курицу "капрезе" можно подавать как горячее блюдо к столу, добавив по желанию дополнительные травы или овощи, "Мастер Шеф" Литвинова.

Последние новости Украины:

Дешевле и вкуснее риса: "Мастер Шеф" Литвинова показала, как сэкономить на приготовлении плова.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт сочной и нежной запеканки из обыкновенной капусты.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова дала простой рецепт беляшей.