Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила сделать идеальное блюдо для ужина всей семьи, представив рецепт курицы "капрезе". По словам Литвиновой, рецепт действительно прост в приготовлении, но при этом очень изыскан и аппетитен. Вот подробное описание шагов:

Литвинова, скриншот Ютуб

Ингредиенты:

  • 1 куриная грудинка на кости
  • 120 г сыра моцарелла
  • 1 помидор
  • Свежий базилик

Маринад:

  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. соли
  • 0,5 ч. л. черного перца

Приготовление:

Маринад:

В миске смешайте оливковое масло, соль и черный перец, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Выложите курицу в маринад и оставьте минимум на 30 минут (можно до 10 часов) для пропитки.

Приготовление начинки:

Нарежьте помидор и моцареллу тонкими ломтиками.

Сложите ломтики помидора, базилика и моцареллы друг на друга: сначала ломтик помидора, затем листок базилика, и наконец ломтик моцареллы.

Начинка курицы:

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, выньте курицу из маринада и сделайте 6-7 надрезов ножом на каждой стороне под небольшим углом, чтобы получить небольшие карманы для начинки.

Засуньте в каждый надрез подготовленную начинку из помидора, базилика и моцареллы.

Приготовление курицы:

Выложите курицу на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой.

Поставьте в предварительно разогретую духовку на 30-35 минут при температуре 200°C.

Подача:

Готовую курицу "капрезе" можно подавать как горячее блюдо к столу, добавив по желанию дополнительные травы или овощи, "Мастер Шеф" Литвинова.

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