Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась в социальной сети, жареные пирожки с вишневой начинкой и хрустящей коркой - великолепное лакомство, которое не только прекрасно утоляет голод, но и радует своим вкусом. Следуйте этому детальному рецепту, чтобы приготовить их самостоятельно.
Ингредиенты:
Для теста:
- 500 г муки
- 5 г соли
- 240 мл воды
- 40 мл подсолнечного масла
- 20 мл водки
Для вишневой начинки:
- 600 г вишни
- 40 г кукурузного крахмала
- 150 г сахара
Дополнительно:
- Растительное масло для жарки
Приготовление:
1. Приготовление теста:
В большой миске смешайте муку и соль.
Добавьте воду, подсолнечное масло и водку. Замешайте тесто сначала силиконовой лопаткой, затем руками, в течение 3-4 минут, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
Оберните тесто пленкой и оставьте на 30 минут при комнатной температуре.
Разделите тесто на порции, раскатайте их в круги толщиной около 3 мм.
2. Приготовление вишневой начинки:
В сотейнике смешайте вишню, сахар и кукурузный крахмал.
Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, варите начинку минуту после кипения, затем снимите с огня и дайте остыть.
3. Сборка и жарка пирожков:
На половину каждого круга теста выложите вишневую начинку.
Смочите водой края теста и аккуратно сложите их, чтобы получить полукруги.
Запечатайте края вилкой.
Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте пирожки с обеих сторон до золотистой корочки.
Выложите готовые пирожки на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
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