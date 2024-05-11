Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать идеальные жаренные пирожки с корочкой, такой вариант рецепта не только удобен, но еще и очень прост.

Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась в социальной сети, жареные пирожки с вишневой начинкой и хрустящей коркой - великолепное лакомство, которое не только прекрасно утоляет голод, но и радует своим вкусом. Следуйте этому детальному рецепту, чтобы приготовить их самостоятельно.

Ингредиенты:

Для теста:

500 г муки

5 г соли

240 мл воды

40 мл подсолнечного масла

20 мл водки

Для вишневой начинки:

600 г вишни

40 г кукурузного крахмала

150 г сахара

Дополнительно:

Растительное масло для жарки

Приготовление:

1. Приготовление теста:

В большой миске смешайте муку и соль.

Добавьте воду, подсолнечное масло и водку. Замешайте тесто сначала силиконовой лопаткой, затем руками, в течение 3-4 минут, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

Оберните тесто пленкой и оставьте на 30 минут при комнатной температуре.

Разделите тесто на порции, раскатайте их в круги толщиной около 3 мм.

2. Приготовление вишневой начинки:

В сотейнике смешайте вишню, сахар и кукурузный крахмал.

Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, варите начинку минуту после кипения, затем снимите с огня и дайте остыть.

3. Сборка и жарка пирожков:

На половину каждого круга теста выложите вишневую начинку.

Смочите водой края теста и аккуратно сложите их, чтобы получить полукруги.

Запечатайте края вилкой.

Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте пирожки с обеих сторон до золотистой корочки.

Выложите готовые пирожки на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

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