Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила сделать картофельный пирог в упрощенном варианте и без лишнего жира, благодаря кефиру блюдо будет очень нежным.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила сделать картофельный пирог на кефире с мясом, такой вариант получается очень насыщенным и при этом мягким, без лишнего жира.

Для теста:

100 г кефира

100 г сметаны

1 яйцо

50 г масла

400 г муки

1 ч.л. соли

Для начинки:

600 г картофеля

20 г масла гхи (или обычного масла)

80 г болгарского перца

200 г лука

100 г бекона

1 ч.л. соли

Черный перец по вкусу

Кунжут для присыпки

Шаги приготовления:

В миске смешайте кефир, сметану и яйцо. Добавьте масло, муку и соль. Замесите тесто и дайте ему отдохнуть 20 минут, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Сварите картофель до готовности. Очистите и нарежьте кубиками. Нарежьте лук кубиками и обжарьте его вместе с маслом до карамелизации. Добавьте немного воды, чтобы лук стал мягким.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, добавьте к луку кубики перца и готовьте еще 10 минут. Приготовьте бекон и нарежьте его небольшими кубиками.

Раскатайте тесто между двумя листами пергамента до размера формы для выпечки. Выложите картошку по кругу по всей поверхности теста.

Разложите бекон по кругу внутри и снаружи картошки. Положите перец сверху, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

На центре теста сделайте 6 надрезов, не доходя до начинки на 5 см. Закрепите острый кусочек теста к краю, чтобы тесто хорошо соединилось с внутренней и внешней стороны.

Посыпьте кунжутом сверху. Выпекайте при 180 градусах 30-35 минут.

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