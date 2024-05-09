Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила сделать картофельный пирог на кефире с мясом, такой вариант получается очень насыщенным и при этом мягким, без лишнего жира.

Татьяна Литвинова

Для теста:

  • 100 г кефира
  • 100 г сметаны
  • 1 яйцо
  • 50 г масла
  • 400 г муки
  • 1 ч.л. соли

Для начинки:

  • 600 г картофеля
  • 20 г масла гхи (или обычного масла)
  • 80 г болгарского перца
  • 200 г лука
  • 100 г бекона
  • 1 ч.л. соли
  • Черный перец по вкусу
  • Кунжут для присыпки

Шаги приготовления:

В миске смешайте кефир, сметану и яйцо. Добавьте масло, муку и соль. Замесите тесто и дайте ему отдохнуть 20 минут, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Сварите картофель до готовности. Очистите и нарежьте кубиками. Нарежьте лук кубиками и обжарьте его вместе с маслом до карамелизации. Добавьте немного воды, чтобы лук стал мягким.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, добавьте к луку кубики перца и готовьте еще 10 минут. Приготовьте бекон и нарежьте его небольшими кубиками.

Раскатайте тесто между двумя листами пергамента до размера формы для выпечки. Выложите картошку по кругу по всей поверхности теста.

Разложите бекон по кругу внутри и снаружи картошки. Положите перец сверху, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

На центре теста сделайте 6 надрезов, не доходя до начинки на 5 см. Закрепите острый кусочек теста к краю, чтобы тесто хорошо соединилось с внутренней и внешней стороны.

Посыпьте кунжутом сверху. Выпекайте при 180 градусах 30-35 минут.

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