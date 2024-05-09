Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила сделать картофельный пирог на кефире с мясом, такой вариант получается очень насыщенным и при этом мягким, без лишнего жира.
Для теста:
- 100 г кефира
- 100 г сметаны
- 1 яйцо
- 50 г масла
- 400 г муки
- 1 ч.л. соли
Для начинки:
- 600 г картофеля
- 20 г масла гхи (или обычного масла)
- 80 г болгарского перца
- 200 г лука
- 100 г бекона
- 1 ч.л. соли
- Черный перец по вкусу
- Кунжут для присыпки
Шаги приготовления:
В миске смешайте кефир, сметану и яйцо. Добавьте масло, муку и соль. Замесите тесто и дайте ему отдохнуть 20 минут, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Сварите картофель до готовности. Очистите и нарежьте кубиками. Нарежьте лук кубиками и обжарьте его вместе с маслом до карамелизации. Добавьте немного воды, чтобы лук стал мягким.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, добавьте к луку кубики перца и готовьте еще 10 минут. Приготовьте бекон и нарежьте его небольшими кубиками.
Раскатайте тесто между двумя листами пергамента до размера формы для выпечки. Выложите картошку по кругу по всей поверхности теста.
Разложите бекон по кругу внутри и снаружи картошки. Положите перец сверху, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
На центре теста сделайте 6 надрезов, не доходя до начинки на 5 см. Закрепите острый кусочек теста к краю, чтобы тесто хорошо соединилось с внутренней и внешней стороны.
Посыпьте кунжутом сверху. Выпекайте при 180 градусах 30-35 минут.
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