В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить французский Тарт Татен с яблоками.

"Не пугайтесь этого названия, потому что готовится этот пирог очень легко и быстро. Это всего-навсего перевернутый пирог", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф".

Если вам лень возиться с тестом, можете использовать для приготовления пирога купленное слоеное тесто, а если у вас немного времени, то смешиваем:

яйцо – 1 шт.

вода - 50 мл

мука – 250 г

сливочное масло – 125 г

соль – 5 г

Для начинки "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использовала следующие ингредиенты:

яблоки (твердые) – 5 шт.

сахар – 60 г

коньяк (можно и без него, но так вкуснее) – 30 мл

мед – 50 г

жирная сметана для подачи

Яблоки чистим от кожуры, разрезаем пополам и удаляем сердцевину. Дальше их нужно карамелизовать. Для этого "Мастер Шеф" Ольга Рябенко в сковороду добавляет масло и сахар, выкладывает туда яблоки и готовит до карамельного цвета. После этого добавляем коньяк и продолжаем готовить примерно 5 минут.

Форму для запекания "Мастер Шеф" Ольга Рябенко застилает пергаментом, поливает медом и выкладывает карамелизированные яблоки, как показано на видео.

Тесто тоненько раскатываем (приблизительно 0,5 см), вырезаем по форме, накрываем им яблоки, заворачивая края внутрь. Сверху вилкой делаем проколы и отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Готовый выпиг накрываем тарелкой и переворачиваем его. Подавать яблочный Тарт Татен "Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует с медом и сметаной.

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