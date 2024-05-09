В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить французский Тарт Татен с яблоками.
"Не пугайтесь этого названия, потому что готовится этот пирог очень легко и быстро. Это всего-навсего перевернутый пирог", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф".
Если вам лень возиться с тестом, можете использовать для приготовления пирога купленное слоеное тесто, а если у вас немного времени, то смешиваем:
- яйцо – 1 шт.
- вода - 50 мл
- мука – 250 г
- сливочное масло – 125 г
- соль – 5 г
Для начинки "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использовала следующие ингредиенты:
- яблоки (твердые) – 5 шт.
- сахар – 60 г
- коньяк (можно и без него, но так вкуснее) – 30 мл
- мед – 50 г
- жирная сметана для подачи
Яблоки чистим от кожуры, разрезаем пополам и удаляем сердцевину. Дальше их нужно карамелизовать. Для этого "Мастер Шеф" Ольга Рябенко в сковороду добавляет масло и сахар, выкладывает туда яблоки и готовит до карамельного цвета. После этого добавляем коньяк и продолжаем готовить примерно 5 минут.
Форму для запекания "Мастер Шеф" Ольга Рябенко застилает пергаментом, поливает медом и выкладывает карамелизированные яблоки, как показано на видео.
Тесто тоненько раскатываем (приблизительно 0,5 см), вырезаем по форме, накрываем им яблоки, заворачивая края внутрь. Сверху вилкой делаем проколы и отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
Готовый выпиг накрываем тарелкой и переворачиваем его. Подавать яблочный Тарт Татен "Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует с медом и сметаной.
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