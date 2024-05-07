По информации Национальной социальной службы Украины, право на такую ​​денежную помощь имеют лишь несколько категорий украинцев.

В Украине родители имеют возможность получать денежную помощь на оздоровление детей от 6 до 18 лет, размером до почти 16 тысяч гривен. Обо всех нюансах денежной помощи сообщили в Национальной социальной сервисной службе Украины.

По информации Национальной социальной службы Украины, право на такую ​​денежную помощь имеют малоимущие семьи, имеющие статус внутренне перемещенных лиц, а также семьи с детьми с инвалидностью или многодетные семьи с детьми в возрасте от 7 до 18 лет. Назначенная денежная помощь должна быть использована для покупки путевок для оздоровления или отдыха.

Заявители получат специальную карточку, на которую будет начислена денежная помощь в размере пяти прожиточных минимумов для детей данной возрастной категории.

Родители или лица, их заменяющие, должны использовать эту денежную помощь на приобретение путевки для оздоровления или отдыха ребенка в одном из оздоровительных учреждений, находящихся на территории таких областей и города Киева:

Винницкая область;

Волынская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Ровенская область;

Тернопольская область;

Черновицкая область;

Хмельницкая область;

город Киев.

Целью экспериментального проекта, реализуемого путем средств государственного бюджета, является предоставление детям, нуждающимся в особом социальном внимании и поддержке, услуг по оздоровлению и отдыху по принципу "деньги ходят за ребенком".

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