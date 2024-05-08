Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась простым рецептом приготовления крылышек с острым соусом, который придаст блюду пикантности и насыщенности.
Ингредиенты:
- 1 кг куриных крыльев
Маринад:
- 15 г специй BBQ
- 2 ст. л. уксуса
- 4 ст. л. воды
- 1 ст. л. кукурузного крахмала
- 5 ст. л. томатного соуса
- 4 ст. л. сахара
Приготовление:
Подготовка мангала: разогрейте решетку на углях, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Подготовка крыльев: Разрежьте куриные крылья пополам, посыпьте специями BBQ и выложите на решетку.
Приготовление соуса: Смешайте половину специй с уксусом, водой, крахмалом, томатным соусом и сахаром. Перемешайте до однородной массы и нагрейте.
Маринирование крыльев: "Мастер Шеф" Литвинова добавляет, положите готовые крылья в соус и перемешайте, чтобы они хорошо пропитались.
Готовка на мангале: Выложите крылья обратно на решетку и готовьте до готовности, периодически их переворачивая и смазывая оставшимся соусом.
Подача: Сервируйте крылья горячими, наслаждаясь пикником или уличным ужином, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
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