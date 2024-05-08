Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать традиционное американское блюдо, приготовленное без панировки и подающееся горячим в остром соусе,

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась простым рецептом приготовления крылышек с острым соусом, который придаст блюду пикантности и насыщенности.

Ингредиенты:

1 кг куриных крыльев

Маринад:

15 г специй BBQ

2 ст. л. уксуса

4 ст. л. воды

1 ст. л. кукурузного крахмала

5 ст. л. томатного соуса

4 ст. л. сахара

Приготовление:

Подготовка мангала: разогрейте решетку на углях, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Подготовка крыльев: Разрежьте куриные крылья пополам, посыпьте специями BBQ и выложите на решетку.

Приготовление соуса: Смешайте половину специй с уксусом, водой, крахмалом, томатным соусом и сахаром. Перемешайте до однородной массы и нагрейте.

Маринирование крыльев: "Мастер Шеф" Литвинова добавляет, положите готовые крылья в соус и перемешайте, чтобы они хорошо пропитались.

Готовка на мангале: Выложите крылья обратно на решетку и готовьте до готовности, периодически их переворачивая и смазывая оставшимся соусом.

Подача: Сервируйте крылья горячими, наслаждаясь пикником или уличным ужином, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

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