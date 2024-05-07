Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать хрустящие палочки с сыром и картофелем, которые идеально подходят к любому столу в качестве закуски или дополнения к основным блюдам.
Ингредиенты:
- 700 г отварного картофеля
- 100 г яиц (2 шт.)
- 50 г кукурузного крахмала (5 ст. л. + 2 ч. л. без горки)
- 200 г брынзы
- Соль
- Зелень (укроп, петрушка)
- 50 г сливочного масла
Приготовление:
Подготовка ингредиентов: Отварите картофель в соленой воде, остудите и натрите на мелкой терке. Натрите брынзу, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Приготовление теста: В большой миске смешайте натертый картофель, брынзу, яйца, кукурузный крахмал и мелко нарезанную зелень. Добавьте соль по вкусу и хорошо замесите тесто.
Формирование палочек: "Мастер Шеф" Глинская рассказывает, смажьте руки сливочным маслом. Возьмите небольшое количество теста (примерно столовую ложку) и сформируйте палочки диаметром около 1 см и длиной около 10 см. Из этого количества теста должно получиться примерно 30 палочек.
Выпекание: Выложите палочки на противень, смазанный маслом, и смажьте их остатком растопленного сливочного масла. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке примерно 25-30 минут, пока палочки не станут золотистыми.
Подача: Подавайте горячими со сметанным соусом, советует, "Мастер Шеф" Глинская.
Последние новости Украины:
Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.
Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.