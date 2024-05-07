Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила рецепт универсальной закуски с сыром ,картофелем и зеленью, которая хорошо подойдет к любому столу.

Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать хрустящие палочки с сыром и картофелем, которые идеально подходят к любому столу в качестве закуски или дополнения к основным блюдам.

Ингредиенты:

700 г отварного картофеля

100 г яиц (2 шт.)

50 г кукурузного крахмала (5 ст. л. + 2 ч. л. без горки)

200 г брынзы

Соль

Зелень (укроп, петрушка)

50 г сливочного масла

Приготовление:

Подготовка ингредиентов: Отварите картофель в соленой воде, остудите и натрите на мелкой терке. Натрите брынзу, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Приготовление теста: В большой миске смешайте натертый картофель, брынзу, яйца, кукурузный крахмал и мелко нарезанную зелень. Добавьте соль по вкусу и хорошо замесите тесто.

Формирование палочек: "Мастер Шеф" Глинская рассказывает, смажьте руки сливочным маслом. Возьмите небольшое количество теста (примерно столовую ложку) и сформируйте палочки диаметром около 1 см и длиной около 10 см. Из этого количества теста должно получиться примерно 30 палочек.

Выпекание: Выложите палочки на противень, смазанный маслом, и смажьте их остатком растопленного сливочного масла. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке примерно 25-30 минут, пока палочки не станут золотистыми.

Подача: Подавайте горячими со сметанным соусом, советует, "Мастер Шеф" Глинская.

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