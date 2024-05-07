Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась секретами приготовления торта с куриной печени без какой-либо горечи, готовить который очень просто и быстро.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать идеальный торт-пирог с куриной печенью без горечи и комочков.

Ингредиенты:

1 кг куриной печени

500 г репчатого лука

2 яйца

2 ст. ложки пшеничной муки

1 ст. ложка сметаны

10 г разрыхлителя

0,5 ч. ложки черного крупного помола перца

1 ч. ложка соли

250 г майонеза

3 малосольных огурца

Шаги приготовления:

Очистите печень от пленки и нарезайте ее кусочками, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Обжарьте печень на сковороде до готовности.

Протушите 250 г репчатого лука на сковороде до мягкости.

Оставшийся лук мелко нарежьте.

В миске смешайте печень, протушенный лук, яйца, муку, сметану, разрыхлитель, соль и перец. Перемешайте до образования однородной массы.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, выпекайте блины из полученного теста на сковороде.

Натрите огурцы на крупной терке.

Соберите торт: положите один блин на тарелку, намажьте майонезом, выложите огурцы и лук. Повторите слои, заканчивая блином сверху.

Украсьте торт зеленью и огурцами, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова. Оставьте торт на несколько часов в холодильнике перед подачей к столу, чтобы он пропитался и нарезался легче.

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