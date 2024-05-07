Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать идеальный торт-пирог с куриной печенью без горечи и комочков.
Ингредиенты:
- 1 кг куриной печени
- 500 г репчатого лука
- 2 яйца
- 2 ст. ложки пшеничной муки
- 1 ст. ложка сметаны
- 10 г разрыхлителя
- 0,5 ч. ложки черного крупного помола перца
- 1 ч. ложка соли
- 250 г майонеза
- 3 малосольных огурца
Шаги приготовления:
Очистите печень от пленки и нарезайте ее кусочками, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Обжарьте печень на сковороде до готовности.
Протушите 250 г репчатого лука на сковороде до мягкости.
Оставшийся лук мелко нарежьте.
В миске смешайте печень, протушенный лук, яйца, муку, сметану, разрыхлитель, соль и перец. Перемешайте до образования однородной массы.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, выпекайте блины из полученного теста на сковороде.
Натрите огурцы на крупной терке.
Соберите торт: положите один блин на тарелку, намажьте майонезом, выложите огурцы и лук. Повторите слои, заканчивая блином сверху.
Украсьте торт зеленью и огурцами, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова. Оставьте торт на несколько часов в холодильнике перед подачей к столу, чтобы он пропитался и нарезался легче.
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