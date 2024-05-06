Финалистка кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкуснейший мясной пирог вообще без теста.
Для основы пирога, которая заменит тесто, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- чеснок – 3 зуб.
- сыр твердый – 150 г
- смесь специй для курицы – 1 ст.л.
- вода - 50 мл
- сливочное масло – 10 г
Для начинки нам понадобится:
- лук репчатый – 5 шт.
- лук синий – 1 шт.
- лук зеленый – 1 пучок
- шпинат – 150 г
- соль и перец – по вкусу
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- моцарелла – 130 г
- яйца (отварные) – 3 шт.
Для заливки "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет:
- яйца – 2 шт.
- крем-сыр – 180 г
Куриное филе вместе с чесноком и сыром "Мастер Шеф" Ольга Рябенко перебивает в блендере до однородности. Добавляем воду, соль, специи и перемешиваем.
В форму диаметром 24 см, смазанную сливочным маслом, выкладываем фарш и разравниваем его, формируя основу пирога с маленькими бортиками. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.
Белый, синий и зеленый лук нарезаем и обжариваем до полной готовности. За две минуты до готовности лука добавляем листья шпината, соль и перец. Готовый лук со шпинатом перекладываем в миску.
В другой миске "Мастер Шеф" Ольга Рябенко смешивает яйца и крем-сыр. Добавляем заливку, а также нарезанную моцареллу к луку и перемешиваем. При необходимости добавляем еще соли и перца.
Выкладываем начинку на мясную основу, а сверху вареные яйца, разрезанные пополам, разрезом вверх. Выпекаем пирог в течение 25 минут при 180 градусах.
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