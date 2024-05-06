Звезда двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предложила рецепт легкого, вкусного и полезного пирога, который не навредит фигуре.

Финалистка кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкуснейший мясной пирог вообще без теста.

Для основы пирога, которая заменит тесто, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

чеснок – 3 зуб.

сыр твердый – 150 г

смесь специй для курицы – 1 ст.л.

вода - 50 мл

сливочное масло – 10 г

Для начинки нам понадобится:

лук репчатый – 5 шт.

лук синий – 1 шт.

лук зеленый – 1 пучок

шпинат – 150 г

соль и перец – по вкусу

сушеный чеснок – 1 ч.л.

моцарелла – 130 г

яйца (отварные) – 3 шт.

Для заливки "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет:

яйца – 2 шт.

крем-сыр – 180 г

Куриное филе вместе с чесноком и сыром "Мастер Шеф" Ольга Рябенко перебивает в блендере до однородности. Добавляем воду, соль, специи и перемешиваем.

В форму диаметром 24 см, смазанную сливочным маслом, выкладываем фарш и разравниваем его, формируя основу пирога с маленькими бортиками. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.

Белый, синий и зеленый лук нарезаем и обжариваем до полной готовности. За две минуты до готовности лука добавляем листья шпината, соль и перец. Готовый лук со шпинатом перекладываем в миску.

В другой миске "Мастер Шеф" Ольга Рябенко смешивает яйца и крем-сыр. Добавляем заливку, а также нарезанную моцареллу к луку и перемешиваем. При необходимости добавляем еще соли и перца.

Выкладываем начинку на мясную основу, а сверху вареные яйца, разрезанные пополам, разрезом вверх. Выпекаем пирог в течение 25 минут при 180 градусах.

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