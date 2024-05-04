Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, считает, что другого варианта, кроме изменения цены и системы тарификации на электроэнергию, нет.

Простое повышение тарифов на электроэнергию в Украине считается неэффективной мерой, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко. Он считает, что нужно проводить системную реформу, в рамках которой будет введена рыночная цена на электроэнергию.

По его словам, существующие регуляции в сфере энергетики считаются неадекватными и неправильными, что приводит к накоплению долгов у всех участников рынка. Харченко призывает к изменению этой модели, чтобы введение рыночных цен на электроэнергию стало возможным при изменении подхода.

Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, считает, что другого варианта, кроме изменения системы тарификации на электроэнергию, нет. "Объективно другого пути нет, и мы до этого дойдем. Вопрос только, мы будем резать хвоста небольшими дольками, один раз переведем ситуацию. Да, это будет достаточно больно. Но будет один раз и больше не повторится".

Тариф на свет должен иметь "совершенно прозрачную, четкую и автоматически работающую систему поддержки" тех, кто не способен платить по рыночным ценам.

Александр Харченко критикует нынешнюю структуру ценообразования на электроэнергию, отмечая ее несправедливость. Цены сейчас одинаковы для роскошных домов с площадью 600 метров, оборудованных бассейнами и саунами, и для маленьких квартир в старых домах, что неправильно. Он утверждает, что без реформирования тарифной системы простое повышение тарифов не решит существующих проблем.

Источник: OBOZ.UA

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