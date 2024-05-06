Молодая капуста роскошно смакует в борщах, голубцах, салатах и ​​других блюдах, которые благодаря этому овощу приобретают особый нежный вкус.

Еще одним непревзойденным блюдом являются стейки из молодой капусты. Такие стейки можно запечь с растительным маслом и специями в духовке, а можно добавить другие вкусные ингредиенты. Например, куриное филе и твердый сыр.

Таким рецептом и поделилась фудблогер и автор страницы с рецептами «alin_withkitchen», пишет Politeka.net.

"Это блюдо нужно готовить именно в сезон молодой капусты", - говорит фудблогер.

И для приготовления стейков из молодой капусты нужны следующие ингредиенты: молодая капуста – 1 головка, куриное филе/куриный фарш – 400 г, лук – 1 шт, сметана – 2 ст.л., зелень, масло растительное – 4 ст.л. , специи: сухой чеснок, куркума, прованские травы, соль, перец, а также твердый сыр (моцарелла, сулугуни) – 150.

Стейки из молодой капусты.

Ход приготовления довольно простой. Сначала молодую капусту нарезаем на стейки, выкладываем на противень с пергаментом.

Растительное масло смешиваем с травами и солью и смазываем стейки с двух сторон.

«Выпекаем в духовке при температуре 200 С – 20 минут», – рассказала блогер о ходе приготовления.

Стейки из молодой капусты.

Тем временем куриное филе измельчаем с луком в фарш или можно взять готовый фарш. Добавляем специи и соль, сметану и размельченную зелень, смешиваем.

Достаем капусту, выкладываем начинку и выпекаем еще 20 минут. Снова достаем стейки из молодой капусты из духовки, посыпаем натертым сыром и запекаем блюдо еще 5-7 минут – до нежного румянца.

Готовые стейки из молодой капусты посыпаем свежей зеленью и наслаждаемся.

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