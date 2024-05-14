Вырастить кукурузу в собственном огороде несложно при теплой погоде, большом количестве солнца и большом пространстве.

Сахарная кукуруза быстро растет, у нее появляются высокие стебли с ярко-зелеными листьями.

В домашнем огороде одно растение кукурузы обычно дает один или два початка, и вы можете выбрать сорта с желтыми, белыми, двухцветными (желто-белыми) или даже радужными ядрами .

Где сажать кукурузу?

Сажайте кукурузу в солнечном месте с богатой, хорошо дренированной почвой, от слегка кислой до нейтральной. Поскольку кукуруза опыляется ветром, лучше сажать ее блоками, а не в один ряд, чтобы обеспечить хороший перенос пыльцы на шелка.

Как и когда сажать кукурузу?

Сажайте семена кукурузы поздней весной, когда уже нет опасности заморозков и почва прогрелась.

Кукуруза плохо пересаживается, поэтому сейте семена прямо в открытый грунт.

Сахарная кукуруза процветает, когда температура постоянно теплая. Когда весенние температуры прохладные, семена прорастают медленно и могут загнить в прохладной влажной почве.

Влажность (высокая или низкая) обычно не является проблемой для сладкой кукурузы.

Дни до созревания кукурузы, указанные на упаковках с семенами, сильно различаются в зависимости от условий выращивания.

Однако, сравнивая дни до созревания, вы можете выбрать ранние, среднеспелые и позднеспелые сорта для продления сезона сбора урожая кукурузы.

Сахарная кукуруза требует много солнца. Для развития полных и пухлых зерен необходимо минимум шесть часов полного солнечного света.

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