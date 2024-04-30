Чтобы получить щедрый урожай сладкой кукурузы, мало подготовиться заранее, важно также знать места посадки и какие удобрения нужны для данной культуры.

Сладкая кукуруза обладает антистрессовыми свойствами и содержит большое количество витаминов группы B, особенно витамина В1, который благотворно влияет на работу нервной системы. Кроме того, в сладкой кукурузе содержатся углеводы, которые обеспечивают организм энергией, не приводя к образованию жировых отложений. Ежедневное употребление кукурузы в пищу может снизить риск заболеваний сердца и помочь защитить организм от рака.

К сожалению, на рынках часто можно встретить продажу обычной кукурузы под видом и по цене сладкой.

При посеве сладкой кукурузы обычно используют ширину междурядий 75 см. Оптимальная плотность посева составляет 70 тыс. семян на гектар для ранних гибридов и 65-60 тыс. семян на гектар для среднеспелых и поздних гибридов. Глубина посева зависит от типа гибрида: обычно для гибридов обычной сладости это 4-5 см, а для суперсладких гибридов - 2-3 см. Важно избегать слишком глубокого посева, но при плохой обработке почвы слишком глубокий посев может быть менее опасен, чем слишком мелкий.

Необходима изоляция посевов кормовой кукурузы от посевов сладкой кукурузы всех сортов, а также суперсладких гибридов от гибридов обычной сладости и от обычных полевых гибридов, так как в результате перекрестного опыления в зернах повышается содержание крахмала, снижаются их вкусовые качества, и утрачивается единообразие их цвета.

Надежную изоляцию можно обеспечить двумя основными способами: это посев культур на значительном расстоянии друг от друга и посев кукурузы с учетом времени цветения растений. Для того, чтобы избежать перекрестного опыления, необходимо, чтобы расстояние между посевами составляло не менее 400 м, а разница во времени цветения — две недели или более.

Удобрения для кукурузы. Дозирование при использовании минеральных удобрений зависит от типа почвы. Для получения надежного урожая сладкой кукурузы в среднем требуется внесение 100 кг азотных удобрений (N), 45 кг фосфорных удобрений (P2O5) и 120 кг калийных удобрений (К2O) на гектар. Внесение азотных удобрений для кукурузы необходимо выполнять в несколько проходов (по 1/3 общей дозы за один проход по полю) во время периода вегетации.

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