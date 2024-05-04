Каждый, кто пользуется Telegram, может стать мишенью для злоумышленников, которые взламывают и похищают аккаунты – эти советы специалистов помогут избежать такого опасного развития событий.

Для того чтобы защитить Telegram от взлома или кражи, прежде всего необходимо настроить конфиденциальность учетной записи.

Для этого необходимо перейти в раздел «Конфиденциальность» или «Конфиденциальность» и изменить ряд настроек.

Среди них номер телефона – необходимо скрыть его и указать, что никто не может его видеть.

Также необходимо изменить настройки. Номер телефона - Кто может найти по номеру – Мои контакты.

Киберспециалисты также советуют скрывать активность, то есть "Кто может видеть время моей последней активности" настроить на Никто.

Фотографиями тоже не стоит светить и "Кто может видеть фото и видео моего профиля" настроить на "Мои контакты".

По словам киберспециалистов, настроить звонки тоже нужно, то есть «Кто может мне звонить по телефону» установить на «Мои контакты» или по желанию «Никто». Вызовы → Peer-to-peer – Мои контакты (или Никто, если вы хотите не сообщать свой IP-адрес вызывающим абонентам).

Еще ряд настроек в Telegram, чтобы защититься от похищения или взлома - Пересылка сообщений - Кто может добавлять ссылку на мой аккаунт при отправке моих сообщений - Мои контакты.

Для того, чтобы защитить свой аккаунт в Telegram также необходимо обязательно установить сильный пароль. Нельзя использовать очевидные комбинации, такие как "123456" или "password". Следует создать уникальный пароль, состоящий из разных символов, цифр и прописных букв.

Обязательно необходимо включить двухфакторную аутентификацию – дополнительный слой защиты для аккаунта.

При включении этой функции вам нужно будет подтвердить ваше лицо через SMS-код или дополнительный пароль при входе в аккаунт с нового устройства или места.

Последние новости Украины:

Если приложения тормозят ваш смартфон – как их найти и правильно отключить.

Как защитить телефон от взлома

Как защититься от прослушивания – инструкция.