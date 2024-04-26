Якщо ви підозрюєте, що за вами стежать, не варто відразу видаляти всі програми, важливо бути обережним, видаляти спам та фішингові повідомлення, а також не відкривати сумнівних програм.

В даний час телефонні розмови можуть бути перехоплені, записані та вивчені. Учасники розмови часто не усвідомлюють, що кожне їхнє слово може бути зафіксоване та використане проти них. Це є загрозою не тільки для особистого життя, але і для безпеки бізнесу.

Здається, що звичайні розмови не мають особливого значення, але насправді вони містять багато інформації про людину — її особисте життя, справи, бізнес, політичні уподобання та місцезнаходження. Існує безліч потужних програм хакерів, що дозволяють відстежувати дзвінки.

Також зверніть увагу на фізичні ознаки пристрою, такі як подряпини або сліди відкриття кришки, які можуть вказувати на несанкціонований доступ до вашого телефону. Важливо розуміти, що наявність кількох цих ознак не гарантує, що вас прослуховують. Іноді це може бути викликано проблемами мережі оператора або телефоном.

Якщо ви підозрюєте, що за вами стежать, не варто відразу видаляти всі програми. Важливо бути обережним, видаляти спам та фішингові повідомлення, а також не відкривати сумнівних програм. Першим кроком до захисту може бути встановлення надійного антивірусу або програми, здатної виявляти шпигунське програмне забезпечення.

Основним захистом у Google Play є функція Play Protect, яка може бути першим антивірусом вашого телефону. Також варто перевіряти файли, що завантажуються через сервіс VirusTotal. Важливо пам'ятати, що в епоху смартфонів прослуховування телефонів може стати проблемою для будь-кого, тому слід бути пильним і стежити за безпекою свого пристрою.

За даними КМІС, найпопулярнішим месенджером в Україні є Viber, який використовує близько 73,6% опитаних. На другому місці знаходиться месенджер Facebook з часткою використання 42,7%. Telegram займає третє місце з часткою використання в 31,6%, а WhatsApp - четверте з часткою в 25,3%. Найменш популярним серед опитаних є месенджер Signal, який використовує лише 3,8% користувачів.

Серед цих месенджерів легко виділити справді безпечні. Для цього можна застосувати три прості критерії, щоб визначити, де дзвінки не можуть бути прослухані:

Кінцеве шифрування (End-to-End Encryption): безпечний месенджер повинен використовувати шифрування для всіх повідомлень. Видалення даних: програма повинна видаляти всі дані та повідомлення. Не зберігає інформацію про користувача на серверах.

Таким чином, лише програма Signal задовольняє всі ці вимоги. WhatsApp та Telegram частково відповідають критеріям, у той час як Threema, незважаючи на свою безпеку, відповідає лише першому критерію. Інші месенджери не виконують жодної із зазначених вимог, що означає, що в них ваші розмови, повідомлення та дзвінки можуть бути прослухані або прочитані.

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