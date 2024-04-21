Нерідко може статися так, що телефон завершує роботу і при цьому батарея не була розряджена, тому необхідно відразу виправити ситуацію і розібратися, чому це сталося з вашим смартфоном.

При виникненні проблем зі смартфоном Xiaomi, таких як його мимовільне вимкнення або випадкове зависання, вимкнений екран, важливо спробувати розібратися в ситуації перед зверненням до сервісного центру. Ось кілька кроків, які можна зробити, щоб з'ясувати причину і, можливо, самостійно виправити проблему:

Якщо ваш смартфон тривалий час не використовувався і не заряджався, можливо, батарея розрядилася. Підключіть пристрій до зарядного пристрою та дайте йому деякий час для заряджання. Якщо пристрій не реагує на заряджання, спробуйте використати інший зарядний пристрій або кабель.

Іноді проблема може бути пов'язана з несправністю кнопки увімкнення. Спробуйте натиснути кілька разів, щоб переконатися, що вона натискається і відпускається коректно.

Утримуйте кнопку увімкнення натиснутою кілька секунд, доки не з'явиться екран із запитом перезавантаження. Після перезавантаження пристрою спробуйте увімкнути його знову.

Якщо ваш смартфон має індикатор світлодіодів, перевірте, чи блимає він при підключенні до зарядного пристрою. Це може вказувати на проблеми із заряджанням або батареєю.

Якщо пристрій не вмикається звичайним способом, спробуйте увійти до режиму відновлення. Для цього утримуйте кнопку увімкнення та кнопку гучності одночасно до появи екрана відновлення. Звідси можна спробувати виконати скидання даних або відновлення системи.

Якщо жоден з перерахованих вище методів не допоміг, ймовірно, проблема більш серйозна і вимагає професійного втручання. Зверніться до сервісного центру Xiaomi для діагностики та ремонту вашого пристрою.

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