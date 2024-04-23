Є кілька програм, які найсильніше впливають на ваш стан пристрою та на заряд батареї, важливо звернути на них увагу, щоб обмежити час їх використання та продовжити таким чином роботу телефону.

Батарея телефону може розряджатися швидше з кількох причин. Однією з негативних факторів для смартфонів є їхній перегрів, який може позначитися на заряді батареї. Тим не менш, найбільший вплив на заряд пристрою роблять програми. Деякі можуть значно зменшувати час автономної роботи гаджета.

Соціальні мережі та месенджери є найпоширенішими програмами, які негативно впливають на заряд батареї. Оскільки ці програми популярні серед українців і використовуються щодня, скорочення їх використання може допомогти продовжити заряд вашого пристрою.

Наприклад, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, WhatsApp та LinkedIn продовжують працювати у фоновому режимі навіть після закриття програми на телефоні, що потребує великої потужності і, зрештою, збільшує навантаження на процесор та акумулятор смартфона.

Серед додатків, які сильно розряджають батарею телефонів, можна виділити:

Skype (87%);

Facebook (82%);

Instagram (79%);

WhatsApp (77%);

Масштаб (77%);

Telegram (77%);

Linkedin (72%).

Крім того, ряд інших факторів також можуть призвести до швидкого розрядження батареї:

Знос акумулятора телефону. Старий акумулятор є основною причиною швидкого розряджання батареї. Літій-іонні акумулятори мають обмежену кількість циклів заряджання і з віком починають швидше розряджатися і повільніше заряджатися.

Використання в холоді чи спеці. Сучасні батареї погано переносять низькі та високі температури, що також може позначитися на заряді.

Дуже яскравий екран. Висока яскравість екрана з'їдає багато енергії батареї.

Ресурсомісткі функції. Постійно увімкнені Wi-Fi, Bluetooth і NFC також потребують великого заряду.

Нестабільний стільниковий зв'язок та GPS. Пошук мережі та використання GPS також збільшують витрату енергії батареї.

Мобільні віруси Шкідливе програмне забезпечення може споживати більше енергії, ніж звичайні програми, тому рекомендується встановити антивірус для захисту пристрою.

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