Если вы подозреваете, что за вами следят, не стоит сразу удалять все приложения, важно быть осторожным, удалять спам и фишинговые сообщения, а также не открывать сомнительные приложения.

В настоящее время телефонные разговоры могут быть перехвачены, записаны и изучены. Участники разговора часто не осознают, что каждое их слово может быть зафиксировано и использовано против них. Это представляет угрозу не только для личной жизни, но и для безопасности бизнеса.

Кажется, что обыденные разговоры не имеют особого значения, но на самом деле они содержат много информации о человеке — его личной жизни, делах, бизнесе, политических предпочтениях и местонахождении. Существует множество мощных хакерских программ, позволяющих отслеживать звонки.

Также обратите внимание на физические признаки на устройстве, такие как царапины или следы открытия крышки, которые могут указывать на несанкционированный доступ к вашему телефону. Важно понимать, что наличие нескольких из этих признаков не гарантирует, что вас прослушивают. Иногда это может быть вызвано проблемами сети оператора или самим телефоном.

Если вы подозреваете, что за вами следят, не стоит сразу удалять все приложения. Важно быть осторожным, удалять спам и фишинговые сообщения, а также не открывать сомнительные приложения. Первым шагом к защите может быть установка надежного антивируса или программы, способной обнаруживать шпионское ПО.

Основной защитой в Google Play является функция Play Protect, которая может служить первым антивирусом вашего телефона. Также стоит проверять загружаемые файлы через сервис VirusTotal. Важно помнить, что в эпоху смартфонов прослушивание телефонов может стать проблемой для любого, поэтому следует быть бдительным и следить за безопасностью своего устройства.

Согласно данным КМИС, самым популярным мессенджером в Украине является Viber, который использует около 73,6% опрошенных. На втором месте находится мессенджер Facebook с долей использования в 42,7%. Telegram занимает третье место с долей использования в 31,6%, а WhatsApp — четвертое с долей в 25,3%. Наименее популярным среди опрошенных является мессенджер Signal, который использует всего 3,8% пользователей.

Среди этих мессенджеров легко выделить действительно безопасные. Для этого можно применить три простых критерия, чтобы определить, где звонки не могут быть прослушаны:

Конечное шифрование (End-to-End Encryption): безопасный мессенджер должен использовать шифрование для всех сообщений. Удаление данных: приложение должно удалять все данные и сообщения. Не хранит информацию о пользователе на серверах.

Таким образом, только приложение Signal удовлетворяет всем этим требованиям. WhatsApp и Telegram частично соответствуют критериям, в то время как Threema, несмотря на свою безопасность, отвечает только первому критерию. Остальные мессенджеры не выполняют ни одного из указанных требований, что означает, что в них ваши разговоры, сообщения и звонки могут быть прослушаны или прочитаны.

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