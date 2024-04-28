Персональні дані сьогодні є одними з найцінніших активів, у зв'язку з цим хакери та кіберзлочинці постійно шукають способи доступу до цієї інформації, потрібно знати заздалегідь, як убезпечити себе від цього.

Витік особистої інформації може негативно позначитися на соціальній чи професійній сферах діяльності. Тому важливо знати основні способи захисту конфіденційної інформації на телефоні, навіть якщо здається, що ви не можете бути ціллю зловмисників. Усі, хто використовує смартфони, під загрозою.

Щоб захистити свої дані, дотримуйтесь цих рекомендацій:

Використовуйте ліцензоване антивірусне програмне забезпечення, щоб захиститися від програм, які можуть отримувати, копіювати та надсилати особисті дані з вашого смартфона.

Встановіть надійний пароль, навіть якщо рідко залишаєте свій пристрій без нагляду. Гаджет можна втратити або його можуть вкрасти, навіть якщо ви знаходитесь всього на пару хвилин у магазині. Пароль повинен складатися з цифр та літер та містити не менше 8 символів.

Встановлюйте всі важливі оновлення на ваш телефон. Оновлення не тільки покращує продуктивність операційної системи, а й підвищує рівень безпеки.

Під час надсилання особистих даних через інтернет використовуйте VPN. Після того, як адресат отримає потрібну інформацію, видаліть дані, які можуть бути небезпечними.

Звертайте увагу на виробників програмного забезпечення, яке встановлюєте. Не завантажуйте програми з невідомих джерел, краще встановлювати програми із надійних джерел.

Використовуйте функцію шифрування даних для захисту інформації, яка зберігається у вашому смартфоні, від доступу сторонніх осіб.

Виходячи з дому, відключіть Wi-Fi та Bluetooth на телефоні, щоб уникнути підключення до потенційно небезпечних мереж.

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