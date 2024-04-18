Звертаючи увагу на ці пункти, ви зможете вчасно визначити, що телефон скоро зламається і потрібно його замінити, тому потрібно заздалегідь підготуватися до цього.

Є кілька ознак, які показують те, наскільки скоро зламається ваш телефон і вам знадобиться заміна. За словами експертів, насамперед потрібно звертати увагу на ці ключові моменти:

Важливо зауважити, що першим може зламатися саме екран смартфона, оскільки мерехтіння екрана, наприклад, не тільки дратує, а й заважає зосередитись на вмісті.

Більшість користувачів повністю довіряють своїм телефонам, не створюючи резервні копії даних та не активуючи хмарні сховища. Однак телефони, як і будь-яка інша електроніка, не виняток із правила виходу з ладу, який може бути викликаний різними факторами, такими як падіння, потрапляння в рідину або просто щоденне зношування.

Тресло скло екрана не завжди означає, що телефон перестане працювати. Зазвичай тріснутий екран продовжує функціонувати, але при цьому втрачає свою початкову міцність, що робить його більш уразливим до пошкоджень. Швидке розрядження акумулятора може бути ознакою зношування батареї, що потребує її заміни.

Пропадання або псування фотографій може бути викликано зносом осередків пам'яті в телефоні, що призводить до некоректного запису даних. Перегрівання телефону, коли він не використовується активно, може вказувати на знос мікроконтролера або проблеми з ланцюгами живлення.

Проблеми з сенсорною панеллю, такі як непередбачувана реакція або натискання на інші елементи, можуть бути наслідком зношування або дефекту цього вузла. Пропадання мережі як мобільної, так і Wi-Fi може бути викликане несправністю радіомодуля, що вимагає ремонту.

Потраплення телефону у воду або іншу рідину може призвести до корозії та виходу з ладу електронних компонентів. Несподіване вимкнення телефону може бути наслідком програмних або апаратних проблем. Окремо варто відзначити, що крім фізичних пошкоджень, телефони можуть зіткнутися з програмними проблемами, що також може призвести до їхнього виходу з ладу.

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