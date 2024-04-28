Персональные данные сегодня являются одними из самых ценных активов, в связи с этим хакеры и киберпреступники постоянно ищут способы доступа к этой информации, нужно знать заранее, как себя обезопасить от этого.

Утечка личной информации может негативно отразиться на социальной или профессиональной сферах деятельности. Поэтому важно знать основные способы защиты конфиденциальной информации на телефоне, даже если кажется, что вы не можете быть целью злоумышленников. Все, кто использует смартфоны, под угрозой.

Чтобы защитить свои данные, следуйте этим рекомендациям:

Используйте лицензированное антивирусное программное обеспечение, чтобы защититься от программ, которые могут получать, копировать и передавать личные данные с вашего смартфона.

Установите надежный пароль, даже если редко оставляете свое устройство без присмотра. Гаджет можно потерять или его могут украсть, даже если вы находитесь всего на пару минут в магазине. Пароль должен состоять из цифр и букв и содержать не менее 8 символов.

Устанавливайте все важные обновления на свой телефон. Обновления не только улучшают производительность операционной системы, но и повышают уровень безопасности.

При отправке личных данных через интернет используйте VPN. После того, как адресат получит нужную информацию, удалите данные, которые могут быть опасными.

Обращайте внимание на производителей программного обеспечения, которое устанавливаете. Не загружайте приложения с неизвестных источников, лучше устанавливать программы из надежных источников.

Используйте функцию шифрования данных для защиты информации, хранящейся в вашем смартфоне, от доступа посторонних лиц.

Выходя из дома, отключите Wi-Fi и Bluetooth на телефоне, чтобы избежать подключения к потенциально опасным сетям.

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