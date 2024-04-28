Існують додатки, які серйозно впливають на продуктивність смартфона, до них відносяться, наприклад, програми для соціальних мереж, а також музичні програми, тому важливо знати, хто з них гальмує ваш телефон.

Недостатньо довгий заряд батареї, повільна робота або швидке наповнення пам'яті – всі ці проблеми можуть викликати роздратування. Однак, перш ніж панікувати та скаржитися на телефон, варто розібратися у причинах. Найчастіше проблеми з роботою смартфонів викликані не самими пристроями, а встановленими на них додатками.

Ви можете самостійно перевірити, які програми негативно впливають на продуктивність пристрою. Відкрийте меню "Налаштування" на своєму смартфоні та перегляньте, які програми споживають найбільше ресурсів у розділі "Акумулятор -

Використання батареї", зверніть увагу на об'єм оперативної пам'яті (ОЗП), що споживається кожною програмою в розділі "Пам'ять", або оцініть об'єм дискового простору, який займає кожна програма, в розділі "Internal Storage".

Існують програми, які серйозно впливають на продуктивність смартфона. До них відносяться, наприклад, програми для соціальних мереж, такі як Snapchat або Tinder, а також музичні програми типу Spotify, месенджер Line або сервіси типу Amazon Shopping. Навіть програми, які вважаються корисними, наприклад Google Sheets або Clean Master, можуть споживати багато ресурсів і уповільнювати роботу пристрою.

Існують засоби підвищення продуктивності вашого смартфона. Наприклад, видалення невикористовуваних програм через меню "Параметри - Програми", очищення кешу або видалення завантажених даних можуть прискорити роботу пристрою. Ще один спосіб – відключення анімації в розділі "Про телефон", натиснувши на серійний номер або номер збірки кілька разів.

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