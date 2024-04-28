Недостатньо довгий заряд батареї, повільна робота або швидке наповнення пам'яті – всі ці проблеми можуть викликати роздратування. Однак, перш ніж панікувати та скаржитися на телефон, варто розібратися у причинах. Найчастіше проблеми з роботою смартфонів викликані не самими пристроями, а встановленими на них додатками.

телефон, скріншот Ютуб

Ви можете самостійно перевірити, які програми негативно впливають на продуктивність пристрою. Відкрийте меню "Налаштування" на своєму смартфоні та перегляньте, які програми споживають найбільше ресурсів у розділі "Акумулятор -

Використання батареї", зверніть увагу на об'єм оперативної пам'яті (ОЗП), що споживається кожною програмою в розділі "Пам'ять", або оцініть об'єм дискового простору, який займає кожна програма, в розділі "Internal Storage".

Існують програми, які серйозно впливають на продуктивність смартфона. До них відносяться, наприклад, програми для соціальних мереж, такі як Snapchat або Tinder, а також музичні програми типу Spotify, месенджер Line або сервіси типу Amazon Shopping. Навіть програми, які вважаються корисними, наприклад Google Sheets або Clean Master, можуть споживати багато ресурсів і уповільнювати роботу пристрою.

телефон, скріншот Ютуб

Існують засоби підвищення продуктивності вашого смартфона. Наприклад, видалення невикористовуваних програм через меню "Параметри - Програми", очищення кешу або видалення завантажених даних можуть прискорити роботу пристрою. Ще один спосіб – відключення анімації в розділі "Про телефон", натиснувши на серійний номер або номер збірки кілька разів.

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