Якщо телефон починає зависати, довго завантажуватись та повільно працювати, слід звернути увагу відразу на кілька пунктів, які безпосередньо впливають на оптимізацію системи.

Щоб прискорити роботу телефону, необхідно провести оптимізацію програм та оновити програмне забезпечення пристрою.

Оптимізація програм починається з видалення непотрібних програм. Чим більше програм встановлено на пристрої, тим повільніше він працює. Тому намагайтеся видаляти програми, якими ви не користуєтесь.

Очищення оперативної пам'яті також може покращити продуктивність пристрою. На пристроях Android можна очистити оперативну пам'ять, перейшовши до розділу "Налаштування", вибравши "Обслуговування пристрою", потім "ОЗУ" та "Очистити". Також можна настроїти список програм, які не працюють у фоновому режимі, для збереження пам'яті.

Якщо є програми, якими ви користуєтеся не дуже часто, їх можна просто вимкнути. Таким чином, програма не буде працювати у фоновому режимі і не отримуватиме оновлення.

Оновлення програмного забезпечення також є важливим для покращення продуктивності телефону. Оновлення програм та операційної системи пристрою. Нові версії програм містять виправлення помилок та покращення продуктивності. На Android відкрийте Google Play, виберіть "Керування програмами та пристроєм", "Доступні оновлення" та "Оновити все". Для iPhone перейдіть до "Параметри", "Загальні" та "Оновлення ПЗ".

Очищення кешу та історії браузера також може покращити продуктивність пристрою. Видаліть дані про веб-перегляд, паролі та файли cookie. На Android перейдіть в налаштування браузера та виберіть "Очистити кеш". На iPhone для Safari виберіть "Видалити історію та дані сайтів".

Перезавантаження або скидання до заводських налаштувань також можуть допомогти прискорити роботу телефону. Іноді перезавантаження системи може допомогти прискорити роботу телефону.

Якщо проблема не вирішується, скиньте пристрій до заводських установок. Перед скиданням зробіть резервну копію даних. На Android перейдіть до "Налаштування", "Загальні налаштування" та "Скинути". Для iPhone виберіть "Загальні", "Перенести дані або скинути iPhone" та "Видалити весь вміст та параметри".

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