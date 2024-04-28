Существуют приложения, которые серьезно влияют на производительность смартфона, к ним относятся, например, приложения для социальных сетей, а также музыкальные приложения, поэтому важно знать, кто из них тормозит ваш телефон.

Недостаточно долгий заряд батареи, медленная работа или быстрое заполнение памяти – все эти проблемы могут вызывать раздражение. Однако, прежде чем паниковать и жаловаться на телефон, стоит разобраться в причинах. Чаще всего, проблемы с работой смартфонов вызваны не самими устройствами, а установленными на них приложениями.

Вы можете самостоятельно проверить, какие приложения негативно влияют на производительность вашего устройства. Откройте меню "Настройки" на своем смартфоне и посмотрите, какие приложения потребляют больше всего ресурсов в разделе "Аккумулятор -

Использование батареи", обратите внимание на объем оперативной памяти (ОЗУ), потребляемый каждым приложением в разделе "Память", или оцените объем дискового пространства, занимаемый каждым приложением, в разделе "Internal Storage".

Существуют приложения, которые серьезно влияют на производительность смартфона. К ним относятся, например, приложения для социальных сетей, такие как Snapchat или Tinder, а также музыкальные приложения вроде Spotify, мессенджер Line или сервисы типа Amazon Shopping. Даже приложения, считающиеся полезными, например, Google Sheets или Clean Master, могут потреблять много ресурсов и замедлять работу устройства.

Существуют способы повышения производительности вашего смартфона. Например, удаление неиспользуемых приложений через меню "Настройки - Приложения", очистка кеша или удаление скачанных данных могут ускорить работу устройства. Еще один способ – отключение анимации в разделе "О телефоне" путем нажатия на серийный номер или номер сборки несколько раз.

Читайте также:

У Telegram появилась опасная функция: почему вас могут взломать

Как понять, что телефон скоро сломается: важные признаки

Что делать, если смартфон Xiaomi не заряжается: советы, которые помогут