Кожен, что користується Telegram, в тому числі на телефоні, необхідно знати важливе правило, яке не можна порушувати – в іншому випадку це може обернутися великими неприємностями.

Telegram це багатоплатформовий месенджер, яким користуютсья мільйони людей, пише Politeka.net. Тут можна надсилати текстові та голосові повідомлення, здійснювати відео- та голосові дзвінки, обмінюватися зображеннями, стежити за інформаційними та розважальними каналами, тощо.

А ще можна потрапити у біду – втратити особисті дані, гроші. Як повідомляють спеціалісти, негідники, в тому числі можуть видавати себе за уповноважених у наданні грошової допомоги. Аферисти входять в довіру до людей і врешті-решт, заволодівають їхніми коштами.

Чого ні в якому разі не можна робити в Telegram.

Саме такий випадок і стався з мешканцем Сумщини, який, звернувшись до поліції, розповів, що йому у мобільному додатку «Telegram» надійшло смс-повідомлення з пропозицією оформити грошову допомогу ВПО. Чоловік перейшов за посиланням, вказав особисті дані, мобільний номер та дані банківської карти.

Оформити допомогу у чоловіка не вийшло, тому він видалив смс-повідомлення, підозрюючи, що це афера і його можуть ошукати. Для того, щоб переконатися, що його рахунку нічого не загрожує чоловік зателефонував на гарячу лінію банку. Там йому і повідомили про те, чого він так боявся – з його банківської картки були списані грошові кошти в сумі майже 40 тисяч гривень.

Схожа ситуація сталася із жінкою в Охтирці, яка отримала повідомлення про можливість отримання грошової допомоги нібито від ООН. Жінка перейшла за посиланням і прочитала, що для оформлення допомоги їй необхідно здійснити вхід до свого «особистого кабінету» банку, та ввести конфіденційну інформацію.

Чого ні в якому разі не можна робити в Telegram.

Таким чином негідникам вдалося заволодити грошами жінки у сумі мацже 30 тисяч гривень.

Експерти закликають людей бути уважними, критично ставитись до інформації в соціальних мережах, а також «Telegram».

«Погнавшись за примарними грошима, обіцяними невідомо ким на сторінках соціальних мереж та у месенджерах, ви можете з легкістю втратити всі свої заощадження», - наголошують правоохоронці.

Тож, користуючись «Telegram» ні в якому разі не можна переходити за сумнівними посиланнями і ділитися персональними даними.

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