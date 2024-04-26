Незважаючи на можливі загрози безпеці, розробники Telegram не вважають цю функцію вразливістю, вони стверджують, що користувачі свідомо активують функцію та погоджуються на передачу своєї геолокації.

У мобільній версії Telegram є функція "Люди поруч", яка дозволяє користувачам побачити інших користувачів, що знаходяться поблизу, та приблизну відстань до них. Але зловмисники використовували цю функцію для створення скрипта, який може визначити точне розташування всіх користувачів, що активували цю функцію, у вибраній зоні.

Хоча номер телефону користувача залишається прихованим, користувачі можуть не усвідомлювати, що вони фактично публікують свою домашню адресу в Інтернеті через цю функцію.

Для відключення функції "Люди поряд" вам потрібно:

Зайти в мобільний додаток Telegram. Перейти до розділу "Контакти". Вибрати "Знайти людей поруч". Натиснути кнопку "Не показувати мене".

Також рекомендується не дозволяти функції "Люди поруч" доступ до вашої геолокації, щоб уникнути зайвих ризиків.

У Telegram ви можете керувати тим, хто може запрошувати вас до груп. Для цього перейдіть до налаштувань програми, виберіть розділ "Конфіденційність", потім "Запрошення до груп". Тут ви можете вибрати одну з опцій: дозволити запрошення від усіх користувачів лише від ваших контактів або від нікого взагалі.

Крім того, Telegram дозволяє вам контролювати видимість часу вашого останнього відвідування програми. Для цього також перейдіть до налаштувань, виберіть "Конфіденційність" і далі "Час останнього відвідування". Тут ви можете вибрати, хто може бачити ваш час останнього відвідування: всі користувачі, тільки ваші контакти чи ніхто.

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