Несмотря на возможные угрозы безопасности, разработчики Telegram не считают эту функцию уязвимостью, они утверждают, что пользователи сознательно активируют функцию и соглашаются на передачу своей геолокации.

В мобильной версии Telegram есть функция "Люди рядом", которая позволяет пользователям увидеть других пользователей, находящихся поблизости, и приблизительное расстояние до них. Но злоумышленники использовали эту функцию для создания скрипта, который может определить точное местоположение всех пользователей, активировавших данную функцию, в выбранной зоне.

Хотя номер телефона пользователя остается скрытым, пользователи могут не осознавать, что они фактически публикуют свой домашний адрес в Интернете через эту функцию.

Для отключения функции "Люди рядом" вам нужно:

Зайти в мобильное приложение Telegram. Перейти в раздел "Контакты". Выбрать "Найти людей рядом". Нажать на кнопку "Не показывать меня".

Также рекомендуется не разрешать функции "Люди рядом" доступ к вашей геолокации, чтобы избежать лишних рисков.

В Telegram вы можете управлять тем, кто может приглашать вас в группы. Для этого перейдите в настройки приложения, выберите раздел "Конфиденциальность", затем "Приглашения в группы". Здесь вы можете выбрать одну из опций: разрешить приглашения от всех пользователей, только от ваших контактов или от никого вообще.

Кроме того, Telegram позволяет вам контролировать видимость времени вашего последнего посещения приложения. Для этого также перейдите в настройки, выберите "Конфиденциальность" и далее "Время последнего посещения". Здесь вы можете выбрать, кто может видеть ваше время последнего посещения: все пользователи, только ваши контакты или никто.

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