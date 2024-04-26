В мобильной версии Telegram есть функция "Люди рядом", которая позволяет пользователям увидеть других пользователей, находящихся поблизости, и приблизительное расстояние до них. Но злоумышленники использовали эту функцию для создания скрипта, который может определить точное местоположение всех пользователей, активировавших данную функцию, в выбранной зоне.

телефон

Хотя номер телефона пользователя остается скрытым, пользователи могут не осознавать, что они фактически публикуют свой домашний адрес в Интернете через эту функцию.

Для отключения функции "Люди рядом" вам нужно:

  1. Зайти в мобильное приложение Telegram.
  2. Перейти в раздел "Контакты".
  3. Выбрать "Найти людей рядом".
  4. Нажать на кнопку "Не показывать меня".

Также рекомендуется не разрешать функции "Люди рядом" доступ к вашей геолокации, чтобы избежать лишних рисков.

В Telegram вы можете управлять тем, кто может приглашать вас в группы. Для этого перейдите в настройки приложения, выберите раздел "Конфиденциальность", затем "Приглашения в группы". Здесь вы можете выбрать одну из опций: разрешить приглашения от всех пользователей, только от ваших контактов или от никого вообще.

телефон, скриншот Ютуб

Кроме того, Telegram позволяет вам контролировать видимость времени вашего последнего посещения приложения. Для этого также перейдите в настройки, выберите "Конфиденциальность" и далее "Время последнего посещения". Здесь вы можете выбрать, кто может видеть ваше время последнего посещения: все пользователи, только ваши контакты или никто.

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