Каждый пользующийся Telegram, в том числе на телефоне, необходимо знать важное правило, которое нельзя нарушать – в противном случае это может обернуться большими неприятностями.

Telegram это многоплатформенный мессенджер, которым пользуются миллионы людей, пишет Politeka.net.

Здесь можно отправлять текстовые и голосовые сообщения, осуществлять видео- и голосовые звонки, обмениваться изображениями, следить за информационными и развлекательными каналами и т.д.

А еще можно попасть в беду – лишиться личных данных, денег. Как сообщают специалисты, негодяи, в том числе могут выдавать себя за уполномоченных по оказанию денежной помощи. Аферисты входят в доверие к людям и в конце концов завладевают их средствами.

Чего ни в коем случае нельзя делать в Telegram.

Именно такой случай и произошел с жителем Сумщины, который, обратившись в полицию, рассказал, что ему в мобильном приложении Telegram поступило смс-сообщение с предложением оформить денежную помощь ВПЛ. Мужчина перешел по ссылке, указал личные данные, мобильный номер и данные банковской карты.

Оформить помощь у мужчины не получилось, поэтому он удалил смс-сообщение, подозревая, что это афера и его могут обмануть. Для того чтобы убедиться, что его счету ничего не угрожает мужчина позвонил на горячую линию банка. Там ему и сообщили о том, чего он так боялся – с его банковской карты были списаны денежные средства в сумме почти 40 тысяч гривен.

Похожая ситуация произошла и с женщиной в Ахтырке, которая получила уведомление о возможности получения денежной помощи якобы от ООН. Женщина перешла по ссылке и прочла, что для оформления помощи ей необходимо осуществить вход в свой «личный кабинет» банка, и ввести конфиденциальную информацию.

Чего ни в коем случае нельзя делать в Telegram.

Таким образом негодяям удалось завладеть деньгами женщины в сумме более 30 тысяч гривен.

Эксперты призывают людей быть внимательными, критически относиться к информации в социальных сетях, а также Telegram.

«Погнавшись за призрачными деньгами, обещанными неизвестно кем на страницах социальных сетей и в мессенджерах, вы можете с легкостью потерять все свои сбережения», - подчеркивают правоохранители.

Итак, пользуясь «Telegram» ни в коем случае нельзя переходить по сомнительным ссылкам и делиться персональными данными.

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