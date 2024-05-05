Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила к празднику подготовиться основательно и сделать вкусные и мягкие краффины с пастой, хорошо подходящие к столу.

Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила сделать не простые паски, а более совершенные, с начинкой и сладким дополнением сверху. По словам Глинской, краффины с пастой будут очень мягкими и хорошо подойдут к чаю.

Ингредиенты:

Опара:

300 мл молока

20 г сахара

15 г свежих прессованных дрожжей

150 г муки

Тесто:

опара

100 г яиц

100 г сахара

5 г соли

500 г муки

100 г размягченного сливочного масла

Начинка:

200 г пасты пралине

100 г сливочного масла

Приготовление:

Смешайте теплое молоко с дрожжами, сахаром и мукой. Перемешайте, накройте и оставьте подходить в теплом месте без сквозняков на 1 час, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Смешайте опару с яйцами, сахаром и мукой через сито. Добавьте соль и замесите тесто. Затем добавьте сливочное масло, перемешайте. Накройте и оставьте подходить в теплом месте без сквозняков на 1,5 часа.

Смешайте пасту пралине и масло, взбейте до пышной массы.

"Мастер Шеф" Глинская делится, разделите тесто на 6 частей. Раскатайте каждую часть в прямоугольник толщиной 3 мм. Смажьте начинкой (по 50 г на каждый прямоугольник). Заверните тесто с начинкой в рулет. Разрежьте рулет вдоль по центру, не дорезая до края несколько сантиметров. Заверните наружу половинку разрезанного рулета в виде "улитки". Затем заверните вторую половинку таким же образом и поместите сверху на первую. Сформируйте так же еще 5 краффинов и переложите их в формы для выпекания.

Оставьте краффины при комнатной температуре подходить на 1 час. Накройте полотенцем или пищевой пленкой.

Поставьте выпекать в разогретую до 180°C духовку на 30−35 минут.

После выпекания краффины можно украсить сахарной пудрой, делится "Мастер Шеф" Глинская.

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