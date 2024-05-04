Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила сделать вкусный десерт со сливками, который также хорошо подходит не просто для перекуса в будни, но и для праздничного стола - при этом дополнительно можно выбрать любую начинку, подмечает кулинар Литвинова.
Ингредиенты:
- 630 г сливок 20%
- 10 г желатина
- 50 мл воды
- 50 г сахара
- 10 г ванильного сахара
Топпинг:
- 350 г смородины
- 2 ст. ложки сахара
Приготовление:
Нагрейте сливки в кастрюле, не доводя до кипения, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Замочите желатин в холодной воде.
Перебейте черную смородину в блендере, процедите сквозь сито.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, добавьте сахар к смородине и поставьте на плиту, доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 5 минут.
Смешайте нагретые сливки с желатином, сахаром и ванильным сахаром, перемешайте до растворения желатина.
Разлейте смесь в стаканы или формы и поставьте в холодильник на 4-6 часов.
Перед подачей полейте сверху смородиновым соусом, также советует "Мастер Шеф" Литвинова.
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