Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить панна-котту, и предложила добавить этому блюду сезонные нотки вкуса, можно разбивать десерт смородиной.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила сделать вкусный десерт со сливками, который также хорошо подходит не просто для перекуса в будни, но и для праздничного стола - при этом дополнительно можно выбрать любую начинку, подмечает кулинар Литвинова.

Ингредиенты:

630 г сливок 20%

10 г желатина

50 мл воды

50 г сахара

10 г ванильного сахара

Топпинг:

350 г смородины

2 ст. ложки сахара

Приготовление:

Нагрейте сливки в кастрюле, не доводя до кипения, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Замочите желатин в холодной воде.

Перебейте черную смородину в блендере, процедите сквозь сито.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, добавьте сахар к смородине и поставьте на плиту, доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 5 минут.

Смешайте нагретые сливки с желатином, сахаром и ванильным сахаром, перемешайте до растворения желатина.

Разлейте смесь в стаканы или формы и поставьте в холодильник на 4-6 часов.

Перед подачей полейте сверху смородиновым соусом, также советует "Мастер Шеф" Литвинова.

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