Финалистка кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как приготовить сочную буженину для праздничного стола.

Звезда "Мастер Шеф" решила приготовить буженину не из свинины, а из индейки, поэтому блюдо получилось более полезным, менее калорийным, но таким же невероятно вкусным.

Чтобы приготовить вкусную и сочную буженину из индейки, звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

бедро индейки без кости – 1 шт.

петрушка – 50 г

чеснок – 4 зуб.

горчица – 1 ст.л.

мед – 1 ст.л.

паприка – 0,5 ст.л.

соль и перец – по вкусу

вода - 150 мл

Бедро индейки разрезаем, как на видео, не дорезая до конца (чтобы посмотреть, пролистайте вниз).

Петрушку "Мастер Шеф" Ольга Рябенко мелко нарезает, чеснок натирает на терке. Смешиваем петрушку, чеснок, мед, горчицу, паприку, соль и перец. Этой смесью натираем мясо изнутри и заворачиваем в рулет.

Мясной рулет звезда "Мастер Шеф" плотно перевязывает кулинарной нитью, а сверху солит и перчит мясо. После этого заворачиваем бедро в пищевую пленку и оставляем мариноваться минимум на два часа, лучше на ночь.

Замаринованное мясо достаем из пленки и выкладываем в форму, застеленную пергаментом, вливаем туда же воду, накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 1,5 часа. Затем убираем фольгу, увеличиваем температуру до 210 градусов и запекаем буженину еще в течение 20 минут.

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