Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать простой молочный десерт, но с особым вкусом. Этот рецепт десерта "Три молока" в стакане станет изысканным украшением любого праздничного стола и порадует вас своим неповторимым вкусом близких, считает Глинская.

Елизавета Глинская

Ингредиенты:

  • Для бисквита:

    • Яйца – 4 шт;
    • Сахар – 120 г;
    • Мука – 120 г;
    • Разрыхлитель – 5 г;
    • Цедра 1 апельсина.

  • Для утечки:

    • Молоко – 200 мл;
    • Кокосовое молоко – 200 мл;
    • Сгущенное молоко (вареное) – 150 г.

  • Для крема:

    • Сливки 30% – 300 мл;
    • Маскарпоне – 150 г;
    • Сахарная пудра - 25 г;
    • Кокосовая стружка для декора.

Приготовление:

Яйца, сахар и цедру взбиваем в кухонном комбайне или блендере в течение 7 минут, делится "Мастер Шеф" Глинская. Муку смешиваем с разрыхлителем, вымешиваем лопаткой и осторожно вводим в яичную массу.

Выкладываем тесто в круглую форму диаметром 18 см и выпекаем в разогретой до 165° духовке в течение 35 минут.

Даем остыть и ломаем на кусочки 3x3 см, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Смешиваем все ингредиенты в сотейнике, кладем на огонь и доводим до однородной массы.

Переливаем в миску и даем остыть. Взбиваем сливки и маскарпоне до стойких пиков. Прослойки кусочки бисквита.

"Мастер Шеф" Глинская подмечает, чередуя бисквит с кремом, складываем десерт в стаканы или баночки.

Сверху украшаем кремом и кокосовой стружкой (стружку лучше предварительно обжарить).

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