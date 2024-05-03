Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать простой молочный десерт, но с особым вкусом. Этот рецепт десерта "Три молока" в стакане станет изысканным украшением любого праздничного стола и порадует вас своим неповторимым вкусом близких, считает Глинская.
Ингредиенты:
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Для бисквита:
- Яйца – 4 шт;
- Сахар – 120 г;
- Мука – 120 г;
- Разрыхлитель – 5 г;
- Цедра 1 апельсина.
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Для утечки:
- Молоко – 200 мл;
- Кокосовое молоко – 200 мл;
- Сгущенное молоко (вареное) – 150 г.
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Для крема:
- Сливки 30% – 300 мл;
- Маскарпоне – 150 г;
- Сахарная пудра - 25 г;
- Кокосовая стружка для декора.
Приготовление:
Яйца, сахар и цедру взбиваем в кухонном комбайне или блендере в течение 7 минут, делится "Мастер Шеф" Глинская. Муку смешиваем с разрыхлителем, вымешиваем лопаткой и осторожно вводим в яичную массу.
Выкладываем тесто в круглую форму диаметром 18 см и выпекаем в разогретой до 165° духовке в течение 35 минут.
Даем остыть и ломаем на кусочки 3x3 см, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Смешиваем все ингредиенты в сотейнике, кладем на огонь и доводим до однородной массы.
Переливаем в миску и даем остыть. Взбиваем сливки и маскарпоне до стойких пиков. Прослойки кусочки бисквита.
"Мастер Шеф" Глинская подмечает, чередуя бисквит с кремом, складываем десерт в стаканы или баночки.
Сверху украшаем кремом и кокосовой стружкой (стружку лучше предварительно обжарить).
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