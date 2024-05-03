Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать насыщенный молочный десерт, который может заменить многие популярные сладости.

Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать простой молочный десерт, но с особым вкусом. Этот рецепт десерта "Три молока" в стакане станет изысканным украшением любого праздничного стола и порадует вас своим неповторимым вкусом близких, считает Глинская.

Ингредиенты:

Для бисквита: Яйца – 4 шт; Сахар – 120 г; Мука – 120 г; Разрыхлитель – 5 г; Цедра 1 апельсина.

Для утечки: Молоко – 200 мл; Кокосовое молоко – 200 мл; Сгущенное молоко (вареное) – 150 г.

Для крема: Сливки 30% – 300 мл; Маскарпоне – 150 г; Сахарная пудра - 25 г; Кокосовая стружка для декора.



Приготовление:

Яйца, сахар и цедру взбиваем в кухонном комбайне или блендере в течение 7 минут, делится "Мастер Шеф" Глинская. Муку смешиваем с разрыхлителем, вымешиваем лопаткой и осторожно вводим в яичную массу.

Выкладываем тесто в круглую форму диаметром 18 см и выпекаем в разогретой до 165° духовке в течение 35 минут.

Даем остыть и ломаем на кусочки 3x3 см, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Смешиваем все ингредиенты в сотейнике, кладем на огонь и доводим до однородной массы.

Переливаем в миску и даем остыть. Взбиваем сливки и маскарпоне до стойких пиков. Прослойки кусочки бисквита.

"Мастер Шеф" Глинская подмечает, чередуя бисквит с кремом, складываем десерт в стаканы или баночки.

Сверху украшаем кремом и кокосовой стружкой (стружку лучше предварительно обжарить).

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