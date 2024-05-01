Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусные шашлыки на праздники, которые будут сочными и не покажутся слишком сухими при подаче.
Ингредиенты:
- Свинина (шея) - 2 кг
- Специи для шашлыка/мяса - 2 упаковки
- Помидоры - 500 г
- Лук репчатый - 500 г
- Растительное масло - 100 мл (для маринада)
- Соль - по вкусу
- Черный перец - по вкусу
Приготовление:
Подготовка мяса:
Мясо нарезать крупными кусками, срезать лишние прожилки, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Подготовить маринад: смешать растительное масло, соль, черный перец и специи для шашлыка.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, обвалять куски мяса в маринаде, убедившись, что они полностью покрыты. Оставить на несколько часов или лучше на ночь в холодильнике для пропитки.
Приготовление соуса:
В блендере измельчить лук и помидоры до состояния пюре. Можно добавить немного специй по вкусу.
Подогреть сковороду на среднем огне и обжарить пюре из лука и помидоров до загустения. Добавить специи по вкусу.
Приготовление шашлыка:
Нанизать маринованные куски мяса на шампуры, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Разогреть мангал или гриль. Положить шашлыки на решетку и готовить, периодически переворачивая, до готовности, примерно 15-20 минут.
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