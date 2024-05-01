Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как подготовить мясо для шашлыка и порадовать близких, которые оценят также и весьма ароматный маринад со специями.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусные шашлыки на праздники, которые будут сочными и не покажутся слишком сухими при подаче.

Ингредиенты:

Свинина (шея) - 2 кг

Специи для шашлыка/мяса - 2 упаковки

Помидоры - 500 г

Лук репчатый - 500 г

Растительное масло - 100 мл (для маринада)

Соль - по вкусу

Черный перец - по вкусу

Приготовление:

Подготовка мяса:

Мясо нарезать крупными кусками, срезать лишние прожилки, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Подготовить маринад: смешать растительное масло, соль, черный перец и специи для шашлыка.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, обвалять куски мяса в маринаде, убедившись, что они полностью покрыты. Оставить на несколько часов или лучше на ночь в холодильнике для пропитки.

Приготовление соуса:

В блендере измельчить лук и помидоры до состояния пюре. Можно добавить немного специй по вкусу.

Подогреть сковороду на среднем огне и обжарить пюре из лука и помидоров до загустения. Добавить специи по вкусу.

Приготовление шашлыка:

Нанизать маринованные куски мяса на шампуры, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Разогреть мангал или гриль. Положить шашлыки на решетку и готовить, периодически переворачивая, до готовности, примерно 15-20 минут.

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