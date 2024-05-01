Национальный банк Украины будет продолжать вмешиваться в торги, выполняя интервенции по продаже доллара и изменению курса валют.

В ближайшие дни в Украине ожидается значительное изменение курса наличного доллара в банках, в частности рост покупательского курса и снижение продажного. По данным финансовых аналитиков, до 3 мая курс доллара будет колебаться. Об этом говорится в Минфине.

В частности, курс будет колебаться от 39,1 до 40,2 грн. По состоянию на вечер 29 апреля средний курс покупки составил 39,5 грн., а продажи – 39,9 грн. Финансовый аналитик Алексей Козырев прогнозирует подобные колебания курса и в обменных пунктах.

По оценкам аналитика, до 3 мая ожидается, что курс доллара в обменниках будет колебаться от 39 до 40 грн. На вечер 29 апреля средний курс составлял:

39,48 грн за доллар при покупке;

39,9 грн за доллар при продаже.

Финансовый аналитик Алексей Козырев отмечает, что большинство обменников и банков устанавливают спрэд в пределах 20-25 копеек. Он также добавил, что в менее конкурентных районах некоторые обменники могут устанавливать спред до 1 гривны, как это часто случается.

По словам аналитика, Национальный банк Украины будет продолжать вмешиваться в торги, выполняя интервенции по продаже доллара, однако объемы этих операций будут оставаться ограниченными. Кроме этого, аналитик отметил, что на гривну негативно влияет ряд факторов, в частности, проблемы, возникшие с блокированием экспорта украинской агропродукции некоторыми соседними странами.

Последние новости Украины:

Напомним, что будет с курсом валют в апреле, каких цифр ждать в обменниках.

Как сообщала Politeka, в НБУ размышляют об "отказе" от доллара.

Также Politeka писала, украинцам раскрыли, сколько долларов можна купить в обменниках.